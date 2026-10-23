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SRUŠIO SE NA TRENINGU

Bayern se oglasio: 'Kompany do daljnjega neće voditi treninge'

Piše Luka Tunjić,
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Bayern se oglasio: 'Kompany do daljnjega neće voditi treninge'
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Foto: NTB
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Bavarski klub potvrdio je da je trener Josipa Stanišića prevezen u minhensku bolnicu vozilom hitne pomoći, nakon što je u trening-kamp sletio i helikopter

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Bayern je potvrdio da se Vincent Kompany (40) u petak srušio dok je gledao trening druge momčadi te je zadržan u bolnici na pretragama. Treninge i utakmice do daljnjega će preuzeti njegovi suradnici, objavio je bavarski klub. 

Bild je ranije izvijestio da je trener Josipa Stanišića prevezen u minhensku bolnicu vozilom hitne pomoći, nakon što je u trening-kamp sletio i helikopter. Belgijac je prethodnih dana imao problema s virusnom infekcijom, no Bayern u priopćenju nije naveo uzrok njegova kolapsa.

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"Vincent Kompany morao je u petak zatražiti liječničku pomoć nakon što se srušio tijekom treninga druge momčadi Bayerna. Trener prve momčadi promatrao je njihov trening. Kompany će u bolnici biti podvrgnut detaljnim pretragama i ostati pod liječničkim nadzorom. Njegov stručni stožer do daljnjega će voditi treninge i utakmice", stoji u Bayernovoj objavi. 

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