Bayern se oglasio: 'Kompany do daljnjega neće voditi treninge'

Bayern je potvrdio da se Vincent Kompany (40) u petak srušio dok je gledao trening druge momčadi te je zadržan u bolnici na pretragama. Treninge i utakmice do daljnjega će preuzeti njegovi suradnici, objavio je bavarski klub.

Bild je ranije izvijestio da je trener Josipa Stanišića prevezen u minhensku bolnicu vozilom hitne pomoći, nakon što je u trening-kamp sletio i helikopter. Belgijac je prethodnih dana imao problema s virusnom infekcijom, no Bayern u priopćenju nije naveo uzrok njegova kolapsa.

"Vincent Kompany morao je u petak zatražiti liječničku pomoć nakon što se srušio tijekom treninga druge momčadi Bayerna. Trener prve momčadi promatrao je njihov trening. Kompany će u bolnici biti podvrgnut detaljnim pretragama i ostati pod liječničkim nadzorom. Njegov stručni stožer do daljnjega će voditi treninge i utakmice", stoji u Bayernovoj objavi.