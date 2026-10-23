Bavarski klub potvrdio je da je trener Josipa Stanišića prevezen u minhensku bolnicu vozilom hitne pomoći, nakon što je u trening-kamp sletio i helikopter
Bayern se oglasio: 'Kompany do daljnjega neće voditi treninge'
Bayern je potvrdio da se Vincent Kompany (40) u petak srušio dok je gledao trening druge momčadi te je zadržan u bolnici na pretragama. Treninge i utakmice do daljnjega će preuzeti njegovi suradnici, objavio je bavarski klub.
Bild je ranije izvijestio da je trener Josipa Stanišića prevezen u minhensku bolnicu vozilom hitne pomoći, nakon što je u trening-kamp sletio i helikopter. Belgijac je prethodnih dana imao problema s virusnom infekcijom, no Bayern u priopćenju nije naveo uzrok njegova kolapsa.
"Vincent Kompany morao je u petak zatražiti liječničku pomoć nakon što se srušio tijekom treninga druge momčadi Bayerna. Trener prve momčadi promatrao je njihov trening. Kompany će u bolnici biti podvrgnut detaljnim pretragama i ostati pod liječničkim nadzorom. Njegov stručni stožer do daljnjega će voditi treninge i utakmice", stoji u Bayernovoj objavi.
Vincent Kompany in medizinischer Obhut. Vincent Kompany musste sich am Freitag nach einem Zusammenbruch während des Trainings der FC Bayern Amateure in ärztliche Behandlung begeben. Der Trainer des Profiteams hatte der zweiten Mannschaft bei ihrer Einheit zugeschaut. Kompany wird im Krankenhaus eingehend untersucht und in medizinischer Obhut bleiben. Bis auf Weiteres regelt sein Trainerteam den Trainings- und Spielbetrieb. 🔗 https://t.co/ykFE8U1fKm— FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2026
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