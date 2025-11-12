Bayernov as na posudbi vodi mlade 'vatrene': 'Ne trebamo se toliko zamarati protivnikom'

Obavijesti

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godinu u četvrtak će u Velikoj Gorici odigrati kvalifikacijsku utakmicu za Europsko prvenstvo protiv Litve. Nakon toga očekuje ih dvoboj s Mađarskom pet dana kasnije

Momčad izbornika Ivice Olića nakon uspješnih nastupa protiv Turske i Ukrajine želi nastaviti pobjednički niz i dodatno učvrstiti poziciju u borbi za plasman na Europsko prvenstvo. U rujnu u utakmici s Turskom mladi "vatreni" su odigrali 1-1, dok su u listopadu slavili protiv Ukrajine 1-0. Kapetan reprezentacije Lovro Zvonarek istaknuo je kako momčad s optimizmom dočekuje susret protiv Litve.

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Sigurno da je to jedna dobra momčad, kompaktna, koja već dugi niz godina igra u jednom te istom sistemu, u čvrstom bloku gdje se svi većinom brane, ali ne trebamo se toliko zamarati s njima, nego gledati nas da budemo najbolji i da našu igru, koju smo pokazali protiv Turske i Ukrajine, prenesemo na teren da to bude još bolje i da pobijedimo. To je jedini cilj u toj utakmici - rekao je Zvonarek.

Utakmica se igra na stadionu NK Radnik u Velikoj Gorici s početkom u 17 sati. U ovom reprezentacijskom ciklusu Hrvatska još igra u gostima protiv Mađarske 18. studenog s početkom u 20 sati. Utakmica se igra na Nándor Hidegkuti stadionu u Budimpešti.

POPIS mladih reprezentativaca za predstojeće utakmice

Hrvatska je trenutačno druga u skupini s četiri boda koliko ima i treća Ukrajina, a prva je Turska s pet bodova. Mađarska je na tri boda, a začelje skupine H drži Litva s jednim bodom.

