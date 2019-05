'Bayernov odnos prema Kovaču nedostojan je klupskog imena'!

Paul Breitner ima 343 utakmice za Bayern s kojim je osvojio ama baš sve što se osvojiti moglo. A kako je uz to još s Njemačkom bio svjetski prvak, kad Breitner govori ostatak Njemačke šuti i sluša.

Veliki je Nijemac svoj posljednji javni istup iskoristio da bi stao u obranu ugleda jednog Hrvata. Breitner (67) je podijelio niz komplimenata Niki Kovaču, a žestoko poderao svoj Bayern!

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- To kako se klub ponaša prema Kovaču... To je sramotno i nedostojno Bayernovog imena! - odmah je 'u glavu' krenuo Breitner.

- Zamislite, trener lovi prvenstvo i Kup, na kraju osvoji oba trofeja, a cijelo to vrijeme nema jasnu javnu podršku ni predsjednika Hoeneßa, ni generalnog direktora Rummeniggea, ni sportskog direktora Salihamidžića?! Nego njih trojica još 'lijepo' otvore javnu diskusiju o njegovom statusu. Nedostojno Bayerna... - govorio je legendarni Bavarac.

- I cijeli drugi dio sezone je to trajalo. Kao da su namjerno ometali vlastitog trenera! Daleko bi poštenije bilo da su mu, čim je postavljen za šefa struke, rekli "Ili osvoji Ligu prvaka ili letiš iz Bayerna". Utoliko me više boli to ponašanje mog kluba prema Kovaču jer u svijetu nogometa jako je malo tako poštenih, pristojnih i vrijednih ljudi kao što je Niko - zaključio je Breitner pa, generalno govoreći o Bundesligi, dodao:

- Zadnje dvije-tri godine je pala razina kvalitete. Svi to vidimo, a nitko ne govori istinu. Gledali smo polufinala Lige prvaka... Pa u odnosu na te spektakle većina utakmica u Bundesligi izgleda kao usporena snimka!