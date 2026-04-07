Bayernova legenda o Realu: 'Ne sviđaju mi se uopće i mrzim ih. Njihovo ponašanje je odvratno'

Legenda Bayerna i nekadašnji reprezentativac Njemačke Markus Babbel (53) najavio je četvrtfinale Lige prvaka između Real Madrida i Bavaraca. Utakmica se igra od 21.00 sati na Santiago Bernabeu stadionu u Madridu.

- Real Madrid je najomraženiji klub u Europi. Bilo bi sjajno kad bi Bayern prošao dalje u polufinale.

Dodao je još kako se igrači 'kraljevskog' kluba često ponašaju nesportski i bezobrazno.

- Njihovo ponašanje zadnjih godina, prema mom mišljenju, je u potpunosti nesportsko. To nema veze više s poštenjem prema protivniku. Oni vjeruju da su superiorniji i bolji od svih. To me ljuti i zbog toga ih mrzim u potpunosti.

Prisjetio se incidenta kad klub u znak protesta nije došao na dodjelu Zlatne lopte jer su saznali prije da Vinicius nije osvojio prestižnu nagradu, već Rodri.

- Ako jedan od njihovih igrača ne osvoji Zlatnu loptu, cijeli tim bojkotira dodjelu. Ovakvo ponašanje pokazuje manjak poštovanja prema ostalima i zato je klub izgubio respekt protivnika. Ukratko, smatram njihovo ponašanje odvratnim.

Komentirao je i Viniciusovo ponašanje.

- Kad ga vidim kako pada na travnjak i vrti se 14 puta prilikom pada, to mi se nikako ne sviđa.

Stoper je prošao Bayernovu školu nogometa, a za seniore je igrao od 1991. do 2000. godine. Od 1992. do 1994. bio je na posudbi u Hamburgu, a nakon Bavaraca igrao je za Liverpool, Blackburn i Stuttgart. Za Njemačku je zaigrao 51 put i zabio jedan gol.