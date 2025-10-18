BBB o šutnji na derbiju: 'Nije zbog termina protiv Rijeke. Bojkota neće biti niti ubuduće'

Na derbiju Dinama i Osijeka (2-1) u 10. kolu HNL-a vladala je tišina na sjevernoj tribini. Dobar dio utakmice Bad Blue Boysi bili su nijemi, nisu navijali, niti su na tribini izvjesili transparente.

Uključili su se nešto kasnije, no organiziranog navijanja nije bilo što je začudilo mnoge pa su se pojavile informacije da su Boysi odlučili iskazati nezadovoljstvo zbog pomicanja termina utakmice s Rijekom koja će se održati 1. studenog na blagdan Svih Svetih.

Ipak, Dinamova navijačka skupina demantirala je takva nagađanja i javnosti se obratila kratkim priopćenjem.

- Termin utakmice s Rijekom nije razlog zbog kojeg danas nije bilo organiziranog navijanja na sjeveru. Također, neće biti nikakvog bojkota ni te, ni drugih utakmica zbog termina u kojima se one igraju - poručili su BBB.