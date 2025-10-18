Obavijesti

OGLASILI SE SA SJEVERA

BBB o šutnji na derbiju: 'Nije zbog termina protiv Rijeke. Bojkota neće biti niti ubuduće'

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
BBB o šutnji na derbiju: 'Nije zbog termina protiv Rijeke. Bojkota neće biti niti ubuduće'
Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

DINAMO - OSIJEK 2-1 Organiziranog navijanja na Maksimiru nije bilo, kao niti transparenata. Pojavile su se informacije da je razlog taj što se susret s Rijekom pomaknuo na blagdan Svih Svetih. Boysi tvrde da nije

Na derbiju Dinama i Osijeka (2-1) u 10. kolu HNL-a vladala je tišina na sjevernoj tribini. Dobar dio utakmice Bad Blue Boysi bili su nijemi, nisu navijali, niti su na tribini izvjesili transparente.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo - Osijek 2-1

Uključili su se nešto kasnije, no organiziranog navijanja nije bilo što je začudilo mnoge pa su se pojavile informacije da su Boysi odlučili iskazati nezadovoljstvo zbog pomicanja termina utakmice s Rijekom koja će se održati 1. studenog na blagdan Svih Svetih.

Ipak, Dinamova navijačka skupina demantirala je takva nagađanja i javnosti se obratila kratkim priopćenjem.

- Termin utakmice s Rijekom nije razlog zbog kojeg danas nije bilo organiziranog navijanja na sjeveru. Također, neće biti nikakvog bojkota ni te, ni drugih utakmica zbog termina u kojima se one igraju - poručili su BBB.

