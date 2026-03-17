Obavijesti

Sport

Komentari 6
TUŽNA VIJEST

Preminuo je otac Dubravka Šimenca. Bio je reprezentativac Jugoslavije u čak dva sporta

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Preminuo je otac Dubravka Šimenca. Bio je reprezentativac Jugoslavije u čak dva sporta
Foto: Robert Anić/PIXSELL

U rukometu je nastupio na dva Svjetska prvenstva, 1958. i 1961. godine. Nakon igračke, a potom i trenerske karijere, predavao je kao profesor na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu

Zlatko Šimenc preminuo je u 88. godini života u noći s ponedjeljka na utorak. Riječ je o ocu proslavljenog hrvatskog vaterpolista Dubravka Šimenca (59), koji je tužnu vijest potvrdio za Večernji list. Zlatko je i sam bio uspješan sportaš te jedan od rijetkih koji je bio reprezentativac u čak dva sporta. 

Naime, Zlatko Šimenc ima čak 101 nastupa za vaterpolsku reprezentacije bivše Jugoslavije, a skupio je i 25 nastupa za rukometnu reprezentaciju. Bio je član reprezentacije koja je osvojila srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju 1964. godine, a ima i dva srebrna odličja sa Svjetskih prvenstava te svjetsku broncu.

U rukometu je nastupio na dva Svjetska prvenstva, 1958. i 1961. godine. Nakon igračke, a potom i trenerske karijere, predavao je kao profesor na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Predavao je dva predmeta, vaterpolo i rukomet. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026