Preminuo je otac Dubravka Šimenca. Bio je reprezentativac Jugoslavije u čak dva sporta

Zlatko Šimenc preminuo je u 88. godini života u noći s ponedjeljka na utorak. Riječ je o ocu proslavljenog hrvatskog vaterpolista Dubravka Šimenca (59), koji je tužnu vijest potvrdio za Večernji list. Zlatko je i sam bio uspješan sportaš te jedan od rijetkih koji je bio reprezentativac u čak dva sporta.

Naime, Zlatko Šimenc ima čak 101 nastupa za vaterpolsku reprezentacije bivše Jugoslavije, a skupio je i 25 nastupa za rukometnu reprezentaciju. Bio je član reprezentacije koja je osvojila srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju 1964. godine, a ima i dva srebrna odličja sa Svjetskih prvenstava te svjetsku broncu.

U rukometu je nastupio na dva Svjetska prvenstva, 1958. i 1961. godine. Nakon igračke, a potom i trenerske karijere, predavao je kao profesor na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Predavao je dva predmeta, vaterpolo i rukomet.