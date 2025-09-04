BBC: 'Dok ostali troše, zvijezde u Real Madrid dolaze besplatno'

Osvrčući se na najrastrošniji ljetni prijelazni rok u engleskoj Premier ligi, u kojem su klubovi potrošili više od tri milijarde funti na ime odšteta za igračka pojačanja, novinarima BBC-a zapeo je za oko jedan zanimljiv detalj, da u Real Madrid nogometne zvijezde dolaze besplatno.

Krenuli su od njemačkog veznjaka Bernda Schustera, koji je nakon osam godina u dresu Barcelone, u ljeto 1988. kao slobodan igrač (bez odštete) prešao u Real. Sljedeća velika nogometna zvijezda bio je danski veznjak Michael Laudrup, koji je nakon pet sezona u dresu Barce, 1994. došao u "kraljevski klub", također bez odštete.

Bivši engleski reprezentativac Steve McManaman prošao je omladinsku školu Liverpoola i devet sezona je bio član prve momčadi "Redsa", da bi 1999. prešao u Real kao slobodan igrač. Branič David Alaba je 2021. stigao iz Bayerna bez odštete, a godinu kasnije i njemački reprezentativac Antonio Rudiger, koji je prije toga igrao za Chelsea.

Ni za Kyliana Mbappea, jednu od najvećih zvijezda današnjice, Real nije morao platiti niti eura odštete, jer je francuski napadač na Santiago Bernabeu stigao prošle godine iz PSG-a kao slobodan igrač.

Ovog ljeta besplatno je trebao doći standardni prvotimac Liverpoola Trent Alexander-Arnold, kojemu je ugovor s "Redsima" isticao 30. lipnja. Real ga je morao prije toga roka registrirati kako bi mogao za njih zaigrati na Svjetskom klupskom prvenstvu, a Liverpool se je inatio i na kraju je uspio izvući od Reala deset milijuna eura na ime odštete. No, za Real je takav iznos "sitniš", pa se može reći da su i Alexander-Arnolda praktično dobili besplatno.