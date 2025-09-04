Obavijesti

OSVRNULI SE NA TRANSFERE

BBC: 'Dok ostali troše, zvijezde u Real Madrid dolaze besplatno'

Piše HINA,
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Ovog ljeta besplatno je trebao doći standardni prvotimac Liverpoola Trent Alexander-Arnold, kojemu je ugovor s "Redsima" isticao 30. lipnja

Osvrčući se na najrastrošniji ljetni prijelazni rok u engleskoj Premier ligi, u kojem su klubovi potrošili više od tri milijarde funti na ime odšteta za igračka pojačanja, novinarima BBC-a zapeo je za oko jedan zanimljiv detalj, da u Real Madrid nogometne zvijezde dolaze besplatno. 

Krenuli su od njemačkog veznjaka Bernda Schustera, koji je nakon osam godina u dresu Barcelone, u ljeto 1988. kao slobodan igrač (bez odštete) prešao u Real. Sljedeća velika nogometna zvijezda bio je danski veznjak Michael Laudrup, koji je nakon pet sezona u dresu Barce, 1994. došao u "kraljevski klub", također bez odštete. 

Bivši engleski reprezentativac Steve McManaman prošao je omladinsku školu Liverpoola i devet sezona je bio član prve momčadi "Redsa", da bi 1999. prešao u Real kao slobodan igrač. Branič David Alaba je 2021. stigao iz Bayerna bez odštete, a godinu kasnije i njemački reprezentativac Antonio Rudiger, koji je prije toga igrao za Chelsea.

FIFA Club World Cup - Semi Final - Paris St Germain v Real Madrid
Foto: Lee Smith/REUTERS

Ni za Kyliana Mbappea, jednu od najvećih zvijezda današnjice, Real nije morao platiti niti eura odštete, jer je francuski napadač na Santiago Bernabeu stigao prošle godine iz PSG-a kao slobodan igrač. 

Ovog ljeta besplatno je trebao doći standardni prvotimac Liverpoola Trent Alexander-Arnold, kojemu je ugovor s "Redsima" isticao 30. lipnja. Real ga je morao prije toga roka registrirati kako bi mogao za njih zaigrati na Svjetskom klupskom prvenstvu, a Liverpool se je inatio i na kraju je uspio izvući od Reala deset milijuna eura na ime odštete. No, za Real je takav iznos "sitniš", pa se može reći da su i Alexander-Arnolda praktično dobili besplatno.

