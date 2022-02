Zbog invazije na Ukrajinu, Rusija se suočila s brojnim političko-ekonomskim sankcijama. No, ne samo to. Uslijedile su i one iz svijeta sporta, a sada im prijeti najrigoroznija zbog koje bi mogli ostati bez plasmana na SP u Katar.

Fifa je u nedjelju donijela odluku kako Rusija u nadolazećim utakmicama neće smjeti nastupati pod svojom zastavom, kao i himnom, a nedugo nakon toga su oduzeli domaćinstvo Rusiji za nadolazeću utakmicu dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru s Poljskom koja se trebala igrati u Moskvi, a potom i moguću finalnu koja je potencijalno također trebala biti u Moskvi.

Bila je to samo uvertira u drastičnu sankciju koja prijeti Rusima. Naime, BBC piše kako će Fifa uskoro suspendirati Rusiju iz svih nogometnih natjecanja!

To znači kako Rusi neće nastupiti u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo koje su na rasporedu u ožujku. Zbornaja je trebala prvu utakmicu igrati protiv Poljske, a u slučaju pobjede, u finalu bi igrali protiv pobjednika susreta između Švedske i Češke. I taj sami turnir bio je pod znakom pitanja jer su se sve tri reprezentacije jasno izjasnile kako ne žele igrati protiv Rusije, prvenstveno Poljska koja je trebala gostovati u Moskvi 24. ožujka.

Ako bi i došlo do tog susreta, on bi se igrao na neutralnom terenu, no Poljaci su se pobunili, a među njima i Robert Lewandowski koji je podržao svoj Savez.

U konačnici bi Fifa mogla izbaciti Rusiju iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a BBC piše kako su se čelnici svjetske nogometne organizacije na to odlučili nakon što je Međunarodni olimpijski odbor predložio da se zabrane nastupi svim bjeloruskim i ruskim sportašima. I nije Fifa jedina. Na drastičnu mjeru odlučila se i Uefa koja bi mogla izbaciti Spartak Moskvu iz Europske lige. To znači kako bi Leipzig automatski prošao u četvrtfinale bez borbe.

Fifa bi uskoro o svemu trebala obavijestiti javnost, a u slučaju suspenzije Rusije, njezino mjesto u play-offu bi mogla zauzeti Slovačka koja je u kvalifikacijama za SP zauzela treće mjesto, iza prvoplasirane Hrvatske i drugoplasirane Rusije.