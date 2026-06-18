BBC nakon prve runde ima svoju rang listu: evo gdje su 'vatreni'

Nakon što su sve reprezentacije odigrale utakmice 1. kola Svjetskog nogometnog prvenstva, tim stručnjaka BBC Sporta rangirao ih od najbolje do najlošije. Na prvo mjesto stavili su Francusku, potom, naravno, Englesku uz opis: "Postigla je četiri gola, a mogla je i više. Briljantna napadačka igra predvođena Harryjem Kaneom, no ostaje blaga zabrinutost zbog propusnosti obrane".

Na 3. mjestu je Argentina, potom Njemačka, pa SAD, 6. mjesto po njihovom rangu drži Norveška, slijedi Kolumbija, na 8. mjestu je Maroko, pa Brazil i u TOP 10 ušla je Švedska.

Hrvatsku su rangirali na 22. mjesto uz opis: "Hrvatske je postigla dva sjajna gola protiv Engleske. Ali obrambeno su loši i previše se oslanjaju na ostarjele zvijezde".

Po njihovoj rang listi BiH su rangirali tek na 37. mjesto.

Njihovu rang listu možete pogledati ovdje.