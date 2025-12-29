BBC-ov analitičar o Modriću: 'On je najveći veznjak ikada'. Neki navijači su ga napali zbog toga

Analitičar BBC-a Umir Irfan na društvenoj mreži X pokrenuo je raspravu u komentarima nakon što je objavio status o Luki Modriću gdje je napisao "Osobno mislim da Luka Modrić ima pravo glasa u raspravi o najvećem veznjaku svih vremena. Po meni je sasvim pri vrhu, ako već nije najbolji ikad, ali mislim da bih mogao iznijeti argument u njegovu korist".

Objava je izazvala lavinu komentara, a neki pratitelji se nisu slagali mišljenjem analitičara. Inače, Ifrana na X-u prati 83 tisuće pratitelja. Osim što radi kao analitičar za televizijsku kuću, bavi se i skautingom u engleskom i talijanskom nogometu.

"Molim te, nemoj" odgovorio mu je jedan pratitelj, dok su neki od ostalih komentara bili: "Kako si dobio posao na televiziji s ovakvim mišljenjem?", "Ne možeš se ni uvjeriti da je najbolji pa moraš izmišljati argumente...", "Modrić nije najbolji ikad, Maradona ili Zidane su najbolji".

Foto: Daniele Mascolo

Drugi korisnik je napisao: "Da, 40-godišnjak i dalje igra na najvišoj razini, to je definitivno točno... ali postoji nekoliko španjolskih igrača koje treba spomenuti u ovom razgovoru."

Iako mnogi imaju pravo na različita mišljenja, Modrićeva statistika govori za sebe. Dok je igrao u Realu osvojio je šest naslova Lige prvaka, četiri španjolska prvenstva i pet svjetskih klupskih prvenstava. Ljetos je potpisao za Milan gdje je upisao 19 nastupa, zabio jedan gol, a dva puta je asistirao. Na terenu je ove sezone proveo 1443 minute te ima jednu od najvećih minutaža u milanskom klubu.