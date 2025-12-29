Obavijesti

Sport

Komentari 5
LAVINA REAKCIJA

BBC-ov analitičar o Modriću: 'On je najveći veznjak ikada'. Neki navijači su ga napali zbog toga

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
BBC-ov analitičar o Modriću: 'On je najveći veznjak ikada'. Neki navijači su ga napali zbog toga
3
Foto: Daniele Mascolo

"Da, 40-godišnjak i dalje igra na najvišoj razini, to je definitivno točno... ali postoji nekoliko španjolskih igrača koje treba spomenuti u ovom razgovoru." - napisao je korisnik na društvenoj mreži X

Analitičar BBC-a Umir Irfan na društvenoj mreži X pokrenuo je raspravu u komentarima nakon što je objavio status o Luki Modriću gdje je napisao "Osobno mislim da Luka Modrić ima pravo glasa u raspravi o najvećem veznjaku svih vremena. Po meni je sasvim pri vrhu, ako već nije najbolji ikad, ali mislim da bih mogao iznijeti argument u njegovu korist". 

Objava je izazvala lavinu komentara, a neki pratitelji se nisu slagali mišljenjem analitičara. Inače, Ifrana na X-u prati 83 tisuće pratitelja. Osim što radi kao analitičar za televizijsku kuću, bavi se i skautingom u engleskom i talijanskom nogometu. 

"Molim te, nemoj" odgovorio mu je jedan pratitelj, dok su neki od ostalih komentara bili: "Kako si dobio posao na televiziji s ovakvim mišljenjem?", "Ne možeš se ni uvjeriti da je najbolji pa moraš izmišljati argumente...", "Modrić nije najbolji ikad, Maradona ili Zidane su najbolji".

Serie A - AC Milan v Hellas Verona
Foto: Daniele Mascolo

Drugi korisnik je napisao: "Da, 40-godišnjak i dalje igra na najvišoj razini, to je definitivno točno... ali postoji nekoliko španjolskih igrača koje treba spomenuti u ovom razgovoru."

Iako mnogi imaju pravo na različita mišljenja, Modrićeva statistika govori za sebe. Dok je igrao u Realu osvojio je šest naslova Lige prvaka, četiri španjolska prvenstva i pet svjetskih klupskih prvenstava. Ljetos je potpisao za Milan gdje je upisao 19 nastupa, zabio jedan gol, a dva puta je asistirao. Na terenu je ove sezone proveo 1443 minute te ima jednu od najvećih minutaža u milanskom klubu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ona je nogometna sutkinja. Sad se pitate: 'Gdje stavi kartone?'
FOTO: SAMO MINIJATURNO

Ona je nogometna sutkinja. Sad se pitate: 'Gdje stavi kartone?'

Claudia Romani (42) je Talijanka koja živi i radi kao model u SAD-u, a uz to je i nogometna sutkinja. Obožava Milan, a najviše voli i objavljivati provokativne fotografije...
FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!
ZAVIRITE UNUTRA

FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!

Mario Mandžukić, bivši nogometni as, prešao je u luksuzni turizam. Njegova vila na Braču sinonim je za ekskluzivan odmor, no cijene su vrtoglave, prava sitnica za one s dubokim džepom
FOTO Zavirite u penthouse Luke Modrića u središtu Zagreba
KAKAV LUKSUZ

FOTO Zavirite u penthouse Luke Modrića u središtu Zagreba

O igračkoj klasi Luke Modrića (40) više ne treba trošiti ni slova, ali pokazao je Hrvat da ima ukusa i za druge stvari. U centru Zagreba kupio je penthouse za oko 1,4 milijuna eura odštete, izvijestio je Jutarnji list

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025