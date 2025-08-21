Počeo sam trenirati s 20, na prvom treningu su mi slomili nos. Čuo sam za Cro Copa, ali nisam ga tad baš nešto pratio. Ne pratim sportove, to me samo ometa, kaže nam simpatični Mario Žgela
BORAC IZ SLAVONIJE PLUS+
Bećar Žgela na FNC-u 24 u Areni Zagreb: Radio sam u šumariji pa tako snažno udaram rukama
Čitanje članka: 2 min
Pio sam nakon zadnjeg poraza, nisam imao volje za treningom. Riječi su to Marija Žgele (28, 7-3), vinkovačkog MMA borca koji se u kavez vraća 6. rujna na FNC-u 24 u zagrebačkoj Areni protiv srpskog borca Aleksandra "Jokera" Ilića (36, 16-7). Zadnji je put u kavezu bio još u travnju prošle godine i izgubio od Mirana "Slo Rockyja" Fabjana (40, 7-4), borca umjesto kojeg je "uskočio" na spektakl u Zagrebu kad se Slovenac ozlijedio.
