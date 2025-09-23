Becker progovorio o zatvoru: Ono što vidite u filmovima o tuširanju iza rešetaka je istina

Boris Becker, šesterostruki osvajač Grand Slama i nekadašnje "zlatno dijete" tenisa, progovorio je o šoku i strahu koje je doživio iza rešetaka nakon što su ga 2022. godine osudili zbog stečajne prijevare. U travnju 2022. britanski je sud Beckera osudio na dvije i pol godine zatvora jer je prikrio imovinu i zajmove vrijedne 2,5 milijuna funti tijekom stečajnog postupka pokrenutog 2017., kada je dugovao milijune vjerovnicima.

Tužitelji su tvrdili da je skrivao bankovne račune, dionice i nekretnine, a sud je zaključio da nije pokazao nikakvu poniznost. Kaznu je počeo služiti u zatvoru Wandsworth u Londonu, a zatim su ga premjestili u Huntercombe kraj Oxforda, gdje borave strani zatvorenici.

Bivši wimbledonski pobjednik priznao je da se osjećao izgubljeno među opasnim zatvorenicima. Rekao je da je preživljavanje značilo držati glavu pognutu i izbjegavati kontakt očima u okruženju punom najtežih prijestupnika. Gostujući u podcastu High Performance, Becker je opisao zatvor kao neprijateljsko i zastrašujuće mjesto.

- Tko god kaže da je lako biti u zatvoru, laže. U zatvoru nisam Boris Becker. Izvan ćelije sam bio samo između 11 i 12 za ručak i za večeru između 16.30 i 17.15. To je bilo sve. U zatvoru gledaš u pod, a ne ljudima u oči jer si preplašen. U prvih nekoliko dana svi zatvorenici provjeravaju pridošlice. Gledali su me cijelo vrijeme i ispitivali trebam li što - rekao je Becker.

Foto: LIESA JOHANNSSEN/REUTERS

Osvrnuo se i na tuširanje, koje je notorno prikazano u filmovima i često predmet šala o zatvorima.

- Ondje morate biti oprezni. Izaberite pravu skupinu ljudi jer se tuševi zatvaraju s unutarnje strane, a svi smo gledali filmove… Moj najveći strah bio je da ću se tuširati s ljudima koji će me iskoristiti. Moraš naći grupu u kojoj ćeš se osjećati sigurno. Ono što se događa u filmovima zaista je istina - ispričao je.

Becker je 1985. ušao u povijest kao najmlađi pobjednik Wimbledona, sa samo 17 godina. Tijekom karijere postao je svjetski broj 1, a posebno je dominirao na travi zahvaljujući snažnom servisu i agresivnoj igri na mreži.

Uvjeti u zatvoru nisu bili nimalo jednostavni za nekadašnjeg teniskog asa.

- Hrana je užasna. Prvi put sam osjetio što znači glad.

U karijeri je Becker osvojio tri wimbledonska naslova i četiri puta slavio na turniru u Queen’s Clubu, što se i danas smatra važnim dijelom teniske povijesti.