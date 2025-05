Becker za 24sata o Đokoviću poslije Ivaniševića i što bi učinio drugačije: 'Ja sam perfekcionist'

Nakon ere Rafaela Nadala, borba za titulu "kralja zemlje" potpuno je otvorena. Drugi Grand Slam sezone, Roland Garros, igra se od 25. svibnja do 8. lipnja 2025. u Parizu. Branitelj naslova Carlos Alcaraz, koji turnir otvara protiv Keija Nishikorija, dolazi u Pariz u vrhunskoj formi nakon trijumfa u Monte Carlu i Rimu.

Glavni izazivač je svjetski broj jedan, Jannik Sinner. Talijan, koji počinje protiv Arthura Rinderknecha, vratio se nakon suspenzije i impresivno stigao do finala Rima, tražeći svoj prvi pariški naslov.

Novak Đoković se vraća na terene gdje je osvojio olimpijsko zlato. Iako mu sezona nije krenula najbolje, njegovo iskustvo je neupitno. Finalist iz 2024., Alexander Zverev, želi iskorak, a dvostruki finalist Casper Ruud uvijek je opasan na zemlji. Pažnju zaslužuju i Britanac Jack Draper, mladi Čeh Jakub Menšík, te domaći adut Arthur Fils. Roland Garros moći ćete pratiti preko streaming platforme Max na kanalu Eurosport.

Svoje je mišljenje o svemu tome, ali i puno više, s nama podijelio legendarni tenisač i komentator Eurosporta, Boris Becker. Naime, 24sata dobila su čast uz još pojedine europske medije sudjelovati u konferenciji sa šesterostrukim osvajačem Grand Slam turnira i bivšim brojem jedan.

Foto: Eurosport

24sata: Što mislite o suspenziji Jannika Sinnera? Smatrate li da je dobio prikladnu kaznu?

Boris Becker: Drago mi je da je ova saga konačno završila. Volim Jannika, osobno ga poznajem i prijatelji smo. Opet igra tenis i drago mi je što je u dobroj formi, tenisu je potreban Sinner. Volim rivalstvo između njega i Alcaraza i smatram kako bi njih dvojica mogla obilježiti tenisku eru.

24sata: Zašto Đoković ne može pronaći novog trenera nakon Ivaniševića?

Boris Becker: Novak Đoković zna sve o tenisu. S kime bi on mogao pričati o tenisu, a da taj čovjek zna bolje od njega? To je njegov izazov. Treba mu netko prema kome ima poštovanja jer je on toliko dobar i ima toliko puno znanja. On je postigao sve u tenisu i zato je sada u ovakvoj situaciji.

Foto: Frank Molter/DPA

24sata: Tenisači se često žale na teniske loptice, koje po težini previše osciliraju od turnira do turnira. Koliki je to problem u modernom tenisu?

Boris Becker: To je veliki problem. Ne znam zašto je teniskim vlastima teško dogovoriti jedan ili dva brenda loptica. Stalne promjene loptica utječu na performanse tenisača i njihovo zdravlje. Danas vidim više igrača sa štitnikom za ruke nego kada sam ja igrao tenis, to je zato što imaju česte ozljede šake, lakta i ramena. Moraju pronaći riješenje jer je skoro pa neprofesionalno što se loptice mijenjaju iz turnira u turnir! To nije normalno, zašto ne bi mogle postojati službene ATP loptice? Javna je tajna u tenisu da se svi žale na loptice. To je problem za sve tenisače - zaključio je Becker nakon pitanja 24sata.

Teniska legenda strpljivo je odgovarala na pitanja novinara, a u nastavku smo izdvojili ona najbolja.

Foto: Frank Molter/DPA

Tko je favorit u Parizu?

Boris Becker: Carlos Alcaraz u konkurenciji tenisača, a Arina Sabaljenka u konkurenciji tenisačica. A nakon njih je popriličan broj onih koji bi uz dobar ždrijeb mogli napraviti "dar-mar". Jako je teško osvojiti ovaj turnir, morate se naučiti nositi s francuskom publikom. Ako je publika protiv vas, vjerujte mi, nemate šanse! Zato morate pokušati pridobiti publiku jer može činiti razliku...

Što je pošlo u krivom smjeru u odnosu Novaka Đokovića i Andyja Murraya?

Boris Becker: Moram priznati, iznenadio sam se kada sam čuo da prekidaju suradnju. Mislio sam da su započeli tu suradnju zbog Grand Slam turnira, a da će sve ostalo biti u drugom planu. Imali su dobru suradnju u Melbourneu na Australian Openu, tako da me sve ovo malo čudi. Novak je pametan čovjek, zna što radi, ali očekivao sam kako će njihova suradnja trajati najmanje do Wimbledona. Definitivno nisam očekivao kako će stati tjedan dana prije Roland Garrosa. Bio sam sretan što se Andy vratio tenisu kao Novakov trener i baš sam ih htio vidjeti na Wimbledonu. Andy sigurno zna kako osvojiti Wimbledon i vrlo je popularan tamo. S njime u kutu, Novak bi sigurno imao aduta. Iskreno, bez riječi sam nakon njihovog raskida.

Mislite li da će Đokoviću sada biti teže na Roland Garrosu?

Boris Becker: Ne bih rekao, Đokovića ne bih nikada otpisao, uvijek ima asa u rukavu. Poznajem Dušana Vemića, trenera s kojim radi uoči Roland Garrosa. On je vrlo dobar tip i ima sjajno znanje. Dugo poznaje Novaka... Ali bio sam šokiran što se Novak razišao s Murrayjem.

Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

Može li Đoković i dalje osvajati Grand Slam turnire?

Boris Becker: Mislim da i dalje ima potrebnu razinu, ali Novak mora biti realističan. Ne postaje mlađi i ne može zauvijek igrati. To su činjenice. Mora se pomiriti s realnošću i razmisliti koliko još može igrati tenis, to bi mu bilo pametno. Novak mi je poput člana obitelji, on mi je kao mali brat, dugo se poznajemo, znam njegovu suprugu, roditelje, djecu... Želim mu sve najbolje i puno sreće na Roland Garrosu.

Koliko je Alcarazu bila važna pobjeda protiv Sinnera u Rimu?

Boris Becker: Mislim da je taj meč bio važniji Carlosu nego Janniku. Alcarazu je ta titula dala vjetar u leđa uoči Roland Garrosa, jako je dobar otkako je počela sezona na zemljanoj podlozi nakon razočarenja u Miamiju. Trebale su mu velike pobjede i titule.

Može li Alcaraz ili neki drugi tenisač dominirati na zemlji poput Nadala?

Boris Becker: Alcaraz je već ove sezone dominirao na zemlji. Osvojio je Monte-Carlo i Rim, a u finalu Barcelone je ozlijedio nogu, teško ćete doći bliže velikom Nadalu.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

Je li Alcaraz na pravom putu, može li doseći razine Federera, Nadala i Đokovića?

Boris Becker: Veliki sam Carlosov obožavatelj, smatram da je on "zlatni dečko" tenisa, vrlo je karizmatičan, igra fascinantan tenis s osmijehom na licu. Kako ga ne voljeti? Ali put do vrha je vrlo težak, a još je teže ostati na tom vrhu. Ne bi ga trebali uspoređivati s Nadalom ili drugima, on je svoj čovjek sa svojim stilom. Vidjet ćemo gdje će biti za 10 do 15 godina i hoće li igrati tenis toliko dugo, ali ono u što sam siguran jest da će Carlos Alcaraz napraviti vlastiti put.

Koliko vam nedostaje Rafael Nadal na terenu?

Boris Becker: Rafa nedostaje svima koji imaju tenis u srcu. On je istinski velikan ovog sporta, igrao je duže nego što sam ja, a možda i on mislio, s obzirom na sve te ozljede... On je opaki tip, stalno se vraćao od ozljeda. Rekao bih da se umirovio u pravom trenutku. To vam je opasna stvar u poznim godinama karijere, ponekad ne znate kada bi trebali stati... Rafa je znao da je došao njegov kraj. Baš zato što njega nema ovo će biti poseban Roland Garros.

Zašto Zverev ne može uhvatiti konzistentnost?

Boris Becker: Morao bih se osvrnuti na njegovu cjelokupnu karijeru kako bih odgovorio na ovo pitanje. Oduvijek je imao sjajne sezone, s fantastičnim rezultatima i konzistentnom formom. A onda, iz nekog razloga, to ne bi bio slučaj dogodine. Ne bih znao zašto je tako, ali oduvijek je s njime tako. Izgleda kako mu se ovaj problem ponavlja, a samo on zna zašto. Vjerujem da Zverev, kada mu je dobar dan, može pobijediti bilo kojeg tenisača, na bilo kojoj podlozi! Čak bih rekao i na travnatoj podlozi, ima jedan od najboljih servisa u tenisu i ima sjajne udarce.

Foto: Engler

Možete li se opet zamisliti u poslu trenera?

Boris Becker: Ovisi o puno faktora. Ne bih mogao raditi kao stručni komentator ili analitičar kao nečiji trener, neki treneri to rade, ali ja ne bih mogao. Trenutačno nisam trener i zbog toga mogu otvoreno pričati s vama o svim temama.

Tko bi bio najbolji trener za Sinnera nakon što se umirovi njegov dosadašnji trener Darren Cahill na kraju 2025. godine? Možda vi?

Boris Becker: Jannik je sada u odličnim rukama, smatram kako ima savršenu ekipu oko sebe. Očekujem kako će Sinner tražiti nekoga koji ima slične karakteristike kao i Darren Cahill, neki su treneri na tržištu, neću konkretno otkrivati koja su to imena, ali siguran sam kako će sljedeći Sinnerov biti veliko ime.

Mogu li Sinner i Musetti imati rivalstvo poput vas i Stefana Edberga?

Boris Becker: To bi bilo zanimljivo jer bi dio Talijana bio za Jannika, a dio za Lorenza. To bi bilo atraktivno za Italiju, ali i sport, jer bi bilo još više interesa za tenis, makar, ovaj sport već je sad broj jedan u Italiji ispred nogometa.

Foto: Christophe Gateau/DPA

Što je potrebno Sinneru da pobjedi Alcaraza na zemlji?

Boris Becker: Nije tajna da je zemlja najslabija Sinnerova podloga. Ali, upravo je odigrao fantastičan turnir na zemlji u Rimu. Da, izgubio je u finalu od Alcaraza, ali je putem pobijedio neke fantastične igrače na zemlji. Bit će opasan ako zadrži tu formu u Parizu i mislim da ima više šansi na Grand slamu u meču na pet setova, koji dobrim igračima daje više šansi da dođu do pobjede. Sav je pritisak na Carlosu, cijeli svijet očekuje da će obraniti titulu i to može biti njegova prednost.

Zašto je Iga Swiatek upala u krizu?

Boris Becker: Ne bih rekao kako je završila njezina vladavina na zemlji, ali je pod puno pritiska jer nije na razini na kojoj smo je navikli gledati. I dalje bih rekao da je favoritkinja za titulu, ali je jasno kako je ove sezone ispod standarda na koji nas je navikla. Nešto nije u redu, ali u Parizu može pokazati da i dalje može biti najbolja. Svi u tenisu dožive uspone i padove, ona je sada u krizi, obožavam njezin tenis i nadam se da će nešto "kliknuti" za nju.

Kako bi tenisači iz malih zemalja mogli doći do top 100, pa i do vrha?

Boris Becker: Vrlo je teško ući u top 100, čak i više. Svakoj bi državi pomogao snažan teniski savez koji ima novca kako bi mladi tenisači imali podršku. Trebaju vam dobre teniske škole u kojima tinejdžeri i djeca mogu igrati turnire i trenirati. Ostalima će biti puno teže jer moraju više putovati.

Foto: Marcus Brandt/DPA

Što mislite o kvaliteti današnjeg tenisa i može li iduća generacija tenisača biti poput "velike trojke" (Nadal, Federer, Đoković)?

Boris Becker: Moram priznati kako sam ja malo staromodan i teško mi je uspoređivati generacije. Danas se tenis igra s drugačijim reketima, tenisicama i lopticima nego u 1970-ima, 1980-ima i 1990-ima. Ne znam je li bolji Rod Laver ili Jannik Sinner, John McEnroe ili Carlos Alcaraz... Tu su brojke i svi ćemo se složiti da je po njima Novak najuspješniji. Ali ne znamo može li Đoković pobijediti McEnroea na travnatoj podlozi i zato ne volim usporedbe. Bit ću iskren, bojao sam se zbog onoga što bi moglo doći nakon "velike trojke", ali sada sam sretan jer su tu Alcaraz, Sinner, Zverev i ostali mlađi dečki. Već smo prošle godine vidjeli kakav bi mogao biti tenis buduućnosti, dva Grand Slama osvojio je Sinner, a dva Alcaraz. Smjena generacija obavljena je kako spada!

Što biste drugačije učinili u svojoj karijeri?

Boris Becker: Volio bih da sam osvojio više titula, haha! Uvijek želite duže ostati na vrhu. Smatram kako sam izvukao maksimum iz moje karijere s obzirom na okolnosti i prilike koje su mi se pružale. Jasno, kasnije postanete mudriji i shvatite što ste mogli napraviti drugačije. Recimo, nikad nisam osvojio veliku titulu na zemlji... Volio bih da jesam. Igrao sam tri puta polufinale Roland Garrosa, ali tada su Andre Agassi i Mats Wilander bili bolji na zemlji i to sam morao prihvatiti. Inače sam perfekcionist i volio bih da sam osvojio i tu titulu.

Foto: Marcus Brandt/DPA