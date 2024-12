Beckham ganuo emotivnom porukom za ikonu Uniteda: 'Rekla si mojim roditeljima...'

Manchester United u četvrtak je objavio emotivno priopćenje u kojem se oprostio od voljene recepcionarke Kath Phipps, koja je preminula u 86. godini života. Ona je čak 55 godina vjerno radila za United u raznim ulogama, a legendarni engleski nogometaš David Beckham mnoge je ganuo emotivnom porukom.

- Zauvijek ćeš ostati u našim srcima. Svaki put kada bih došao na Old Trafford, prvo i posljednje lice koje bih vidio bilo bi ono od Kath. Čekala bi me kako bi mi dala moje ulaznice za utakmicu. Ona je bila srce Manchester Uniteda, svi su znali tko je ona i svi su je voljeli - napisao je Beckham i dodao...

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

- Imao sam 15 godina kada sam doselio u Manchester, Kath je tada obećala mojim roditeljima: 'Pazit ću na vašeg dečka, nemojte ništa brinuti'. To je radila od prvog do zadnjeg dana. Old Trafford neće biti isti bez tvojeg osmijeha... - poručio je 'Becks'.

Phipps se pojavila i u Beckhamovom dokumentarcu koji je snimio Netflix. Počela je raditi u klubu 1968. za vrijeme Matta Busbyja.