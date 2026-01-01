Beckham poslao izravnu poruku sinu u bolnoj čestitki za Novu

David Beckham iskoristio je doček Nove godine kako bi poslao emotivnu poruku otuđenom sinu Brooklynu, što mnogi vide kao njegov dosad najhrabriji pokušaj pomirenja usred dugotrajne obiteljske svađe. Bivši nogometaš podijelio je niz fotografija koje sugeriraju da mu je obitelj iznad svega, unatoč javnom razdoru koji se proteklu godinu odvijao pred očima cijelog svijeta.

Iako je u prvoj objavi sažeo svoju "nezaboravnu" 2025. bez spominjanja najstarijeg sina, u kojoj je proslavio 50. rođendan i dobio vitešku titulu, David je samo nekoliko sati kasnije promijenio ton. Na Instagramu je podijelio staru fotografiju s mladim Brooklynom uz poruku "Sve vas toliko volim", a zatim i sliku supruge Victorije s četvero djece uz koju je napisao: "Vi ste moj život". Dirljivu je gestu završio riječima: "Sve vas volim, voli vas tata", a Victoria je sve podržala podijelivši objavu sa srcem.

Foto: Instagram

Godina propuštenih prilika i razdora

Brooklyn je propustio očevu proslavu 50. rođendana, ceremoniju dodjele viteške titule, lansiranje majčine Netflix serije te njezine modne revije. Obitelj Beckham također nije bila prisutna na obnovi bračnih zavjeta Brooklyna i Nicole u kolovozu, a mladi par je Božić proveo s Nicolinim roditeljima u SAD-u. Navodni razdor tinja još od njihovog vjenčanja 2022., a navodno je sve započelo nesuglasicama oko vjenčanice.

Cijela situacija eskalirala je u danima prije Božića, što je potvrdio mlađi brat Cruz otkrivši da je Brooklyn blokirao cijelu obitelj na Instagramu. Time je demantirao ranije napise da su David i Victoria prestali pratiti svog sina.

Foto: Instagram

​- Moja mama i tata nikad ne bi prestali pratiti svog sina... Da razjasnimo činjenice. Probudili su se blokirani... kao i ja - napisao je Cruz u objavi, potvrđujući dubinu raskola koji je izazvao lavinu kritika obožavatelja na Brooklynovom i Nicolinom profilu.

Iako Davidova novogodišnja poruka odaje dojam oca koji želi zacijeliti rane i ponovno okupiti obitelj, ostaje nejasno hoće li ovaj potez biti dovoljan. S obzirom na to da blok na društvenim mrežama i dalje stoji, čini se da je put do pomirenja još uvijek dug i neizvjestan.

Foto: Doug Peters