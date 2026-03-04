Obavijesti

FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama

MUCH - Georg Koch u listopadu 2024. je pred oko 1500 ljudi imao oproštajnu humanitarnu utakmicu. Uz podršku obitelji, s kapom i šalom Dinama je izašao na teren i poručio: Svašta sam doživio, ne želim biti u prvom planu. Preminuo je u srijedu u 55. godini
Much: Bivši golman Dinama Gorg Koch organizirao humanitarnu oproštajnu utakmicu
Georg Koch, golman Dinama iz sezone 2007/08., u listopadu 2024. je u rodnom Muchu u Njemačkoj imao oproštajnu humanitarnu utakmicu nakon što je javnosti obznanio kako boluje od neizlječive bolesti. Umro je u srijedu u 55. godini. | Foto: Marc John
