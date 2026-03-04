FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama

MUCH - Georg Koch u listopadu 2024. je pred oko 1500 ljudi imao oproštajnu humanitarnu utakmicu. Uz podršku obitelji, s kapom i šalom Dinama je izašao na teren i poručio: Svašta sam doživio, ne želim biti u prvom planu. Preminuo je u srijedu u 55. godini
Georg Koch, golman Dinama iz sezone 2007/08., u listopadu 2024. je u rodnom Muchu u Njemačkoj imao oproštajnu humanitarnu utakmicu nakon što je javnosti obznanio kako boluje od neizlječive bolesti. Umro je u srijedu u 55. godini.
| Foto: Marc John
Foto: Marc John
| Foto: Marc John
Nijemac je dirnuo javnost kad je u proljeće 2024. otkrio kako boluje od raka gušterače u terminalnoj fazi i kako mu je ostalo nekoliko mjeseci života. Otad je poživio gotovo dvije godine.
Velika mu je želja bila imati oproštajnu utakmicu koju nije imao na završetku karijere. Okupio je momčad lokalnog osmoligaša Marienfelda i legende Fortune Düsseldorf.
S Dinamovim šalom oko vrata i kapom na glavi koju mu je uručio bivši suigrač Ivan Kelava Koch je pratio utakmicu čiji je prihod išao Zakladi svetog Augustina za liječenje djece oboljele od karcinoma.
Foto GNK Dinamo
Toliko je ljudi koji moraju živjeti s rakom i drugim bolestima, ne želim sebe ni stavljati u prvi plan, mislim i na djecu u bolničkim odjelima, govorio je Koch.
Svašta sam doživio po bolnicama, djeca ništa nisu vidjela. Vjerojatno nisu bili ni na odmoru s roditeljima jer samo moraju ležati na odjelima. To me stvarno dirnulo, dodao je bivši golman Dinama.
Neki od Georgovih bivših klubova htjeli su ga nagovoriti da odigra oproštajnu utakmicu, ali on je htio da dođu u njegov matični klub, kod nas, otkrio je tada predsjednik Marienfelda Johaness Kaltenbach.
Mi smo mali seoski klub i imamo mali teren. Trebali smo dobiti odobrenje od zajednice koja je bila jako susretljiva i podržala nas, dodao je predsjednik lokalnog niželigaša.
Na utakmici su zaigrali Kochovi bivši suigrači u momčadi Georgs Allstars: Markus Anfang, Ansgar Brinkamnn, Markus Pröll, Jörg Böhme, Stephan Engels i drugi. Trener je bio čovjek koji je vodio Kocha u karijeri Friedhelm Funkel.
Koch je izveo počasni udarac i pratio utakmicu s klupe.
U malo mjesto s oko 14.000 stanovnika došlo je 1500 gledatelja dati potporu omiljenom golmanu u najvažnijoj životnoj utakmici.
