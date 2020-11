Belgija i Italija izborile završni turnir Lige nacija, BiH je ispala

Belgija je u izravnom dvoboju za prolazak na Final Four pobijedila Dansku 4-2, a Talijani su završni turnir osigurali gostujućom pobjedom nad BiH 2-0 i tako ih izbacili iz elitne skupine

<p>Nakon Francuske i Španjolske, plasman na završni turnir elitnog razreda Lige nacija izborile su i reprezentacije <strong>Belgije i Italije.</strong></p><p>Zanimljivo, na Final Fouru neće nastupiti niti jedna od četiri reprezentacije koje su izborile plasman na završnom turniru u prvom izdanju ovoga natjecanja. Podsjetimo, lani su u Portugalu nastupili domaćin, Engleska, Nizozemska i Švicarska, a naslov je pripalo Portugalu koji je u finalu porazio Nizozemsku sa 1-0.</p><p>Francuska i Španjolska su plasman na Final Four izborili u utorak, dok su večeras to ostvarili Belgija i Italija.</p><p>Belgija je u izravnom sudaru za prvo mjesto u Leuvenu pobijedila Dansku sa 4-2, a domaćinu je bio dovoljan i bod za osvajanje prvog mjesta.</p><p>Belgija je povela u trećoj minuti golom Tielemansa, izjednačio je Wind u 17. minuti, a potom je Lukaku golovima u 56. i 69. minuti doveo Belgiju do dva gola prednosti. Autogol Chadlija u 87. minuti vratio je Dansku u život, no samo minutu kasnije De Bruyne je razriješio sve dvojbe.</p><p>U drugom susretu iz ove skupine Engleska je pobijedila Island sa 4-0. Strijelci za "Gordi Albion" bili su Rice (20), Mount (24) i Foden (80, 84)</p><p>Put na završni turnir osvojila je i Italija koja je u Sarajevu pobijedila Bosnu i Hercegovinu sa 2-0 golovima Belottija (22) i Berardija (68).</p><p>U drugom susretu Nizozemska je u Chorzowu okrenula rezultat protiv Poljske slavivši sa 2-1. Poljska je povela u 6. minuti golom Jozwiaka, no gosti su u nastavku susreta okrenuli rezultat golovima Depaya (77-penal) i Wijnalduma (84).</p><p>Na koncu je Italija osvojila prvo mjesto u skupini sa 12 bodova, Nizozemska ima 11 bodova, Poljska sedam, a BiH dva boda.</p><p>Završni turnir drugog izdanja Lige nacija održat će se od 6. do 10. listopada iduće godine, dok će ždrijeb polufinalnih parova biti 3. prosinca ove godine.</p><p>Final Four će se igrati u Italiji, polufinalni susreti su na rasporedu 6. i 7. listopada 2021. godine, dok će susret za treće mjesto i finale biti 10. listopada.</p><p><br/> Dodajmo kako su iz elitnog razreda Lige nacija ispali Švedska, Bosna i Hercegovina i Island, dok će četvrti putnik u niži rang biti Švicarska ili Ukrajina.</p><p>SUDIONICI FINAL FOURA:</p><p>Francuska, Španjolska, Belgija, Italija</p><p>ISPALI</p><p>Švedska, Bosna i Hercegovina, Island, te Švicarska ili Ukrajina</p>