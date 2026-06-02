Belgijanci u šoku zbog 'kaveza': 'Toliki put do Rijeke, a onda sve gledaš iza rešetaka i mreža...'

Belgija je na Rujevici pobijedila Hrvatsku 2-0 golovima Yourija Tielemansa i Romelua Lukakua. Na stadionu u Rijeci bilo je 7555 gledatelja, od čega je njih 250 gostujućih bilo u rujevičkom kavezu. Hrvatski navijači već su se navikli na takav način "zatvaranja" navijača, ali Belgijanci su ostali u šoku.

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Dakle, prevalite toliki put do Rijeke kako biste uživo vidjeli Crvene vragove, a onda utakmicu morate pratiti iz... 'kaveza'. Sektor za 250 belgijskih navijača koji su doputovali je, u najmanju ruku, nevjerojatan. Gostujuća tribina na kompaktnom stadionu Rujevica hermetički je zatvorena rešetkama i mrežama", navodi se u tekstu belgijskog portala Nieuwsblad.

Kada je god Rujevica dom hrvatske reprezentacija, mediji protivničke momčadi redovito se osvrnu na kavez na južnoj tribini. Rijetko na kojem europskom stadionu su gostujući navijači, kako kaže belgijski portal, hermetički zatvoren rešetkama pa su zato i navijači drugih reprezentacija u šoku kada dođu na Karner.