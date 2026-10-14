Belgijci su oprezni: Anderlecht je htio kupiti Belju, a sada će mu on biti najveći problem...

Belgijci su uoči ogleda Dinama i Anderlechta (četvrtak, 21 sat) uglavnom usredotočeni na vlastitu momčad, njezine prednosti i nedostatke, no hrvatski prvak ipak im nije potpuno promaknuo. Najviše pozornosti privukao je Dion Drena Beljo, i to s dobrim razlogom. Dinamov napadač igra u sjajnoj formi, pa je jasno zašto ga belgijski mediji izdvajaju kao jednu od najvećih prijetnji svojoj momčadi.

Portal VoetbalPrimeur.be pritom je podsjetio na zanimljivu epizodu iz 2022. godine, kada je Beljo još nosio dres Osijeka. Već tada bio je tražena roba na nogometnom tržištu, a među klubovima koji su ga željeli dovesti nalazio se i belgijski velikan iz Bruxellesa.

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

- Anderlecht se 2022. godine morao oprostiti od Christiana Kouaméa i Joshue Zirkzeea. U Bruxellesu su krenuli u potragu za novim napadačem. "Ljubičasto-bijeli" su, između ostalog, izviđali u Hrvatskoj. U to vrijeme, dvadesetogodišnji Beljo igrao je za NK Osijek - piše belgijski portal.

Prema njihovu izvještaju, Beljo tada nije imao ništa protiv dolaska u Anderlecht, no Osijek je imao drukčije planove.

- U Hrvatskoj se u to vrijeme šuškalo da bi Anderlecht bio spreman platiti pet milijuna eura. Napadač je navodno bio otvoren za prelazak u Bruxelles, ali NK Osijek se nadao većem novcu. Transfer u Anderlecht se nije ostvario! - dodali su.

Beljo je na kraju završio u Augsburgu, koji ga je doveo za otprilike tri milijuna eura, a prošlog se ljeta vratio u Dinamo. Povratak u Maksimir pokazao se punim pogotkom jer je napadač postao jedan od ključnih igrača Modrih.

Belgijci su posebno istaknuli njegove impresivne brojke, koje najbolje objašnjavaju zašto Anderlecht mora ozbiljno računati na njega.

- Za Dinamo je zabio 50 golova u 61 utakmici, u sedam prvenstvenih utakmica ove sezone zabio je 10, a svi njegovi suigrači zajedno samo osam. U Europi je zabio protiv Thuna i Vikinga, a nedavno je bio strijelac i za reprezentaciju protiv Španjolske. Braniči Anderlechta morat će se za njega jako dobro pripremiti - zaključio je belgijski portal.