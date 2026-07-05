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GARCIA U NEVJERICI

Belgijski izbornik zgrožen zbog presedana Fife: Nisam znao da su vam isti 1. april i 5. srpanj!

Piše Luka Tunjić,
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Belgijski izbornik zgrožen zbog presedana Fife: Nisam znao da su vam isti 1. april i 5. srpanj!
Foto: Lee Smith/REUTERS
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Fifa poništila suspenziju Balogunu nakon navodnog Trumpova poziva Infantinu, a Belgija bijesni: Garcia poručio da je ovo prvi takav skandal na SP-u i da je nogomet postao 1. april

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Fifa je u osmini finala Svjetskog prvenstva režirala novi skandal. Krovna nogometna organizacija poništila je suspenziju američkog napadaču Folarinu Balogunu nakon što je Donald Trump navodno osobno nazvao Giannija Infantina i zatražio reviziju te kazne, iako se takav potez prema statutu Fife ne bi smio napraviti.

Zbog toga su, dakako, šokirani i bijesni u Belgiji, koja će u utorak u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu igrati osminu finala u Seattleu. I to Balogunom u sastavu. Svoje čuđenje javno je izrazio i belgijski izbornik Rudi Garcia na konferenciji.

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Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

- Ne branimo samo naše interese, već i integritet i morale u nogometu. Koliko znam, ovakva je odluka donesena prvi put u povijesti Svjetskog prvenstva. Mislim, ja sam izbornik i fokusirat ću se na svoju reprezentaciju i na utakmicu, nije mi bitno tko će biti u početnom sastavu SAD-a - jasno je rekao Garcia pa dodao...

- Nisam znao da je na Svjetskom prvenstvu 5. srpanj zapravo 1. april. Danas je 1. april! - poručio je zgroženi belgijski izbornik.

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