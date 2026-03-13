FOTO Ovo je Dončićeva garaža. Ima čak i 'tenk' za apokalipsu

Luka Dončić je od NBA karijere zaradio preko 400 milijuna dolara, a dio bogatstva potrošio je na impresivnu kolekciju automobila. Posebno se ističe nevjerojatni Jeep Apocalypse Hellfire 6x6, a ima i jurilice
Luka Dončić (26) nije samo jedan od najboljih košarkaša današnjice, već i veliki zaljubljenik u automobile. Slovenska superzvijezda vlasnik je impresivne kolekcije automobila, a skoro su svi luksuzni i skupocjeni.
| Foto: screenshot/X
Luka Dončić (26) nije samo jedan od najboljih košarkaša današnjice, već i veliki zaljubljenik u automobile. Slovenska superzvijezda vlasnik je impresivne kolekcije automobila, a skoro su svi luksuzni i skupocjeni. |
Foto: screenshot/X
Luka Dončić (26) nije samo jedan od najboljih košarkaša današnjice, već i veliki zaljubljenik u automobile. Slovenska superzvijezda vlasnik je impresivne kolekcije automobila, a skoro su svi luksuzni i skupocjeni.
| Foto: screenshot/X
Foto screenshot/X
Foto Petre Thomas/REUTERS/Instagram
Foto screenshot/X
Foto screenshot/X
Jeep Apocalypse Hellfire 6x6 dug je pet i pol metara, zaštićen je trokomponentnim premazom i njegove verzije imaju od 240 do 850 konja.
| Foto: Apocalypse Manufacturing
Foto screenshot/X
Dončić je viđen i u neobičnom, ali raskošnom Jeepu Apocalypse Hellfireu 6x6.
| Foto: Screenshot/
Foto screenshot/X
Foto Apocalypse Manufacturing
Osnovna cijena ovog vozila iznosi 155.000 dolara, s dodacima može dosegnuti i 250.000 dolara, što je prosječno jeftinije od brojnih SUV vozila na šest kotača sličnog tipa.
| Foto: Apocalypse Manufacturing
Foto Screenshot/
Dončić je sam rekao kako ima čak 13 automobila, neki su s njime u SAD-u, a neki u Sloveniji. Jedan od tih 13 automobila je luksuzni SUV Lamborghini Urus.
| Foto: Lamborghini
Neki izvori navode da je Dončićev primjerak dodatno prilagođen od strane poznate tuning kuće Mansory, dajući mu jedinstven izgled.
| Foto: PRIYANSHU SINGH/REUTERS
Foto Matthias Balk/DPA
Cijena novog primjerka obično se kreće između 220.000 i 250.000 eura.
| Foto: Uli Deck/DPA
Itekako je impresivan Brabus Rocket 1000, koji je proizveden u samo 25 primjeraka diljem svijeta.
| Foto: Screenshot/
Ubrzava od 0 do 100 km/h za samo 2,6 sekundi, a od 0-200 km/h za 9,6 sekundi.
| Foto: Screenshot/
Cijena? Oko 600.000 eura.
| Foto: Screenshot/
Dončić u svojoj garaži ima i švedski superauto Koenigsegg Regeru.
| Foto: Screenshot/
Kada je stigao u Los Angeles, na nju je stavio prikladnu foliju u suradnji s Jumpman brendom i time oduševio navijače.
| Foto: Screenshot/
Model iz 2021. košta "sitnih" 3,7 milijuna eura.a
| Foto: Screenshot/
Foto Screenshot/
Foto Screenshot/
Prvi automobil kojeg je ikad imao bila je Zastava 750, kojeg je dobio kao poklon za 18. rođendan.
| Foto: Screenshot/
Dončić, naravno, ima i Ferrari 812 Superfast, koji košta oko 400.000 eura i ima skoro 800 konjskih snaga.
| Foto: Ferrari
Foto Ferrari
Posebno voli Porsche Panameru 4.
| Foto: Porsche
Ovaj automobil se spominje kao njegov prvi luksuzni automobil.
| Foto: Audi
Foto Porsche
Foto Porsche
Foto Porsche
Posebno voli Porsche Panameru 4.
| Foto: Porsche
Toliko voli Panameru kako se počastio i s električnom verzijom!
| Foto: Porsche
Foto Porsche
Najbrži Porsche kojeg ima je 911 Turbo S.
| Foto: Porsche
Navodi se da je Dončićev model dodatno prilagođen, uključujući i poseban ispušni sustav za još impresivniji zvuk i performanse.
| Foto: Porsche
Ima 641 konjskih snaga.
| Foto: Porsche
Za komfor Dončić ima Audi A7, elegantnu limuzinu koja je opisana kao savršen spoj profinjenog stila i praktičnosti za svakodnevnu upotrebu.
| Foto: Audi
Dončić je nedavno potpisao ugovor s Lakersima na tri godine, zaradit će 165 milijuna dolara, a sam sebe je nagradio kupivši si električni hiperautomobil Rimac Neveru s kojim se provozao u središtu Ljubljanu. Taj električni sportski automobil hrvatskog proizvođača Rimac Automobili poznat je po izvanrednim performansama. Nevera do 100 km/h stiže za samo 1,8 sekundi, a brzinu od 300 km/h postiže za nešto više od devet sekundi. Pogonjena je s četiri elektromotora ukupne snage 1914 KS, a maksimalna brzina doseže 412 km/h. Vrijedi dva milijuna eura.
| Foto: X/screenshot
Foto Audi
Od klasika posjeduje Chevrolet Camaro.
| Foto: Instagram/PROMO