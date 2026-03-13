FOTO Ovo je Dončićeva garaža. Ima čak i 'tenk' za apokalipsu

Dončić je nedavno potpisao ugovor s Lakersima na tri godine, zaradit će 165 milijuna dolara, a sam sebe je nagradio kupivši si električni hiperautomobil Rimac Neveru s kojim se provozao u središtu Ljubljanu. Taj električni sportski automobil hrvatskog proizvođača Rimac Automobili poznat je po izvanrednim performansama. Nevera do 100 km/h stiže za samo 1,8 sekundi, a brzinu od 300 km/h postiže za nešto više od devet sekundi. Pogonjena je s četiri elektromotora ukupne snage 1914 KS, a maksimalna brzina doseže 412 km/h. Vrijedi dva milijuna eura. | Foto: X/screenshot