Dinamo je u dvoboju 20. kola slavio (1-0) na gostovanju u Puli. Strijelac jedinog gola na utakmici bio je Iyayi Atiewmen koji je zabio treću utakmicu u nizu, tako još jednom spasio Dinamo. Ali, Nigerijac je ovoga puta spasio i suca Zdenka Lovrića koji je sredinom drugog dijela u jednoj situaciji ozbiljno oštetio "modre". Srećom po njega, rezultat se više nije mijenjao, Dinamo je stigao do pobjede, pitanje je što bi bilo da je Istra do kraja utakmice izjednačila...

Zoran Mamić opet je iznenadio taktičkom postavkom, Lovro Majer zaigrao je na desnoj strani, Iyayi Atiemwen na lijevoj, dok su u sredini terena bili Jakić, Mišić i Ivanušec. I Lovro Majer opet se nije uspio nametnuti na krilu, Dinamo uvijek djeluje puno bolje i opasnije kada na toj poziciji igra probojniji Ivanušec. Novi problemi za "modre" stigli su u 22. minuti, ozlijedio se Joško Gvardiol, pa debi u Dinamu upisao Marijan Čabraja. Stefan Ristovski ostao je na klupi.

Dosadašnji branič Gorice odradio je solidnih 70-ak minuta, u tom periodu nije briljirao, ali nije ni razočarao. Za prvi nastup bila je to "igra na sigurno", Čabraja se više bavio defenzivom i tu nije imao problema s hitronogim Gržanom, niti drugim igračima Istre. Joško Gvardiol posljednjih je tjedana imao poteškoća s gležnjem, no sada po prvi puta morao napustiti igru. A to može biti veliki problem, Dinamo gostuje kod Krasnodara za 10-ak dana.

Dinamo je i na Aldu Drosini u momčadi imao nekolicinu igrača (Stojanović, Perić, Mišić...) koji još nisu uhvatili pravu formu, koji tek traže kontinuitet u ovom dijelu sezone. I to se osjetilo, Dinamo nije odigrao sjajnu partiju, ali se iz Pule zasluženo vraća s punim plijenom. A u Maksimiru su danas "neka druga vremena", borba s Osijekom sve je neizvjesnija, pa više nikoga nije briga dojam, traži se samo rezultat. Što je i logično.

Zoran Mamić ipak je ove kalendarske godine uspio probuditi jednog igrača, Dinamu se konačno "pojavio" Iyayi Atiemwen. Nigerijski ofenzivac zabio je treću utakmicu u nizu (Šibenik, Lokomotiva i Istra), tako odveo "modre" do novih bodova. Istina, "Beli" je u Puli promašio i nemoguće (s pet metara pogodio prazan gol), ali i pripremio jedan zicer za Gavranovića. Možda "Beli", kako ga zovu (srednje ime mu je Believe) i nije toliko dojmljiv u polju, ali Nigerijac zabija, a Zoran Mamić danas u kadru i nema puno golgeteski raspoloženih igrača.

Iz Maksimira su proteklih dana ozbiljno rešetali po sucima, a Zagrepčani ne mogu biti zadovoljni niti večerašnjim izdanjem Zdenka Lovrića. Đakovački sudac napravio je jednu ozbiljnu pogrešku sredinom drugoga dijela, tada teško oštetio Zagrepčane. Naime, Lovro Majer vukao je loptu prema domaćim vratima, na njega je startao branič Perera, a Lovrić je označio prekršaj za Dinamo u situaciji kad su sami ispred vratara Lučića bili Gavranović i Ivanušec. Bila je to klasična mat-situacija, čista pozicija za 2-0, ali Lovrić nije imao osjećaj za igru, pa nije pustio prednost.

Dinamu sada slijedi novih sedam dana odmora, pa veliki derbi s Osijekom. Taj dvoboj probudit će pažnju hrvatske javnosti, ta utakmica sigurno nije za Mamića ili Bjelicu "biti ili ne biti", poslije tog derbija u borbi za naslov ostaje još 15 kola. I tu će biti svega. No, Mamić je na Aldu Drosini ostao bez (barem) jedne važne karike za derbi, Kristijan Jakić dobio je treći žuti karton. A stanje s Gvardiolom bit će jasnije sljedećih dana...