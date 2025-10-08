Belichickova 49 godina mlađa djevojka opet je na udaru. 'Ovo je sramotno što ona radi...'

Legendarni trener američkog nogometa Bill Belichick poznat je po svojoj strogoj disciplini i potpunoj kontroli nad svakim aspektom momčadi koju vodi. No, njegov novi početak na Sveučilištu Sjeverne Karoline (UNC) neočekivano je zasjenjen događajima izvan terena. U fokusu javnosti našla se njegova veza s 49 godina mlađom Jordon Hudson, čiji utjecaj na njegove profesionalne odluke izaziva sve veću zabrinutost i postavlja pitanja o budućnosti njegove karijere i ostavštine.

Pokretanje videa... 06:00 Plenković primio hrvatsko-američkog NFL trenera Billa Belichicka | Video: 24sata/pixsell

Kap koja je prelila čašu bio je katastrofalan intervju za CBS Sunday Morning, gdje je Belichick trebao promovirati svoju novu autobiografiju. Kada je novinar Tony Dokoupil postavio naizgled bezazleno pitanje o tome kako su se on i Hudson upoznali, uslijedila je šokantna intervencija. "O ovome nećemo razgovarati", oštro je dobacila Hudson izvan kamere, efektivno prekinuvši razgovor.

OGLAS

Prema izvorima iz produkcije, ovo nije bio izoliran incident. Hudson je navodno više puta prekidala intervju, ispravljala Belichickove odgovore čak i na nogometna pitanja, a u jednom je trenutku bijesno napustila set, zbog čega je snimanje bilo prekinuto na 30 minuta. CBS je odlučio u konačnu verziju uvrstiti sporni isječak kako bi prikazao "stalnu prisutnost" i utjecaj koji je imala tijekom snimanja. Belichick je kasnije stao u njezinu obranu, tvrdeći da je samo željela zadržati fokus na knjizi, no šteta je već bila učinjena.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija

OGLAS

Utjecaj Jordon Hudson, čini se, seže daleko dublje od kontroliranja intervjua. Prema pisanju The Athletica, odigrala je "instrumentalnu ulogu" u propasti dogovora između UNC-a i HBO-a o snimanju popularnog dokumentarnog serijala "Hard Knocks". Projekt, koji je sam Belichick inicijalno podržavao, trebao je pratiti njegovu prvu sezonu na sveučilištu i predstavljati ogromnu promotivnu priliku za program.

Međutim, pregovori su naglo prekinuti nakon što je Hudson navodno postavila zahtjeve za vlastitim značajnim sudjelovanjem u projektu. Produkcijska kuća NFL Films povukla se, navodeći da je "razgovor krenuo u smjeru s kojim nam nije bilo ugodno". Sveučilište je tako izgubilo golemu medijsku eksponiranost i kompenzaciju od gotovo 185.000 eura.

Foto: Instagram/

Njezina upletenost tu ne staje. Otkriveno je da je Belichick osobno zatražio od uprave sveučilišta da Hudson bude uključena u svu službenu e-mail korespondenciju. U svom potpisu navodi se kao "operativna direktorica tvrtke Belichick Productions", iako za tu tvrtku ne postoje službeni poslovni zapisi.

Osobe iz Belichickovog najužeg kruga su zabrinute. Više izvora opisalo je Hudson kao "odbjegli vlak", a njihovu vezu "alarmantnom".

OGLAS

- On je poznat kao čvrst, autokratski vođa, a sada je postao poput plastelina u njezinim rukama. Ona je vidjela priliku i zgrabila je - rekao je izvor za Page Six.

Zagreb: NFL trener Bill Belichick dobio domovnicu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Prijatelji su navodno "vrlo nježno" pokušali razgovarati s njim, svjesni koliko je "duboko u tome". Mnoge brine njezina mladost, neiskustvo i nedostatak profesionalnosti, dok istovremeno preuzima ključne aspekte Belichickove karijere. Dok je neki brane kao "ambicioznu i pametnu", opći je konsenzus da je njezin utjecaj postao toksičan. Javnost je dodatno zaintrigirala vijest da je nedavno podnijela zahtjev za zaštitu žiga na pojam "Gold Digger" (sponzoruša) za vlastitu liniju nakita.

Kritike su eskalirale i zbog njezine stalne prisutnosti na terenu tijekom treninga i utakmica, što su navijači i mediji proglasili "potpuno neprimjerenim". Stvari su kulminirale kada je novinar Pablo Torre objavio da su mu dva izvora s UNC-a potvrdila da je upravni odbor atletskog odjela donio odluku kojom se Jordon Hudson "zabranjuje pristup nogometnim prostorijama i terenu".

Foto: Instagram/

OGLAS

Međutim, Sveučilište Sjeverne Karoline ubrzo je reagiralo službenom izjavom, demantirajući zabranu.

- Iako Jordon Hudson nije zaposlenica Sveučilišta, dobrodošla je u prostorije Carolina Footballa. Jordon će nastaviti upravljati svim aktivnostima vezanim za osobni brend trenera Belichicka izvan njegovih odgovornosti prema momčadi i Sveučilištu - piše u priopćenju.

Era šesterostrukog osvajača Super Bowla nije najbolje krenula, što zbog kontroverznog ponašanja njegove odabranice, ali i loših predstava na terenu.

Rijeka: Bill Belichick na utakmici Hrvatska - Sjeverna Makedonija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Njegova momčad ima dvije pobjede i tri poraza u prvih pet utakmica, a u posljednjoj su izgubili od Clemsona (38-10). Opet je glavnu pažnju preuzela Jordan Hudson koja je uoči utakmice provela neko vrijeme u razgovoru s Jimom Phillipsom, povjerenikom Atlantske obalne konferencije (ACC). Izazvalo je to lavinu kritika i negativnim komentara na društvenim mrežama.

OGLAS

- Ako je preslab da kaže svojoj djevojci da se makne s klupe, nije u poziciji trenirati mušku momčad. Volim UNC, ali to je jedna sramota previše!

Kako god bilo, silne kritike i prozivke previše ne brinu Billa Belichicka koji brani svoju Jordan i ističe je kao svoju veliku podršku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+ OGLAS