Belichikov veliki prijatelj: 'Brine me Billova veza s 49 godina mlađom. Mora biti oprezan'

Moram priznati, malo sam zabrinut za Billa Belichicka (73) i mislim kako ću mu se javiti kako bih provjerio je li sve u redu, rekao je legendarni košarkaš Charles Barkley. Podsjetimo, slavni američki trener hrvatskih korijena proteklih je dana bio pod budnim očima javnosti nakon što je njegova 49 godina mlađa djevojka Jordon Hudson (24) prekinula njegov intervju za slavnu američku televiziju CBS.

Belichickova djevojka prekinula je intervju nakon što je voditelj emisije pitao 73-godišnjaka kako se upoznao s djevojkom. I dok iz CBS-a ističu kako su s Belichickom dogovorili otvoreni intervju o raznim temama, on tvrdi kako je dogovorio intervju u kojem promovira svoju novu knjigu.

Foto: Kirby Lee/REUTERS

Barkley je veliki prijatelj s Belichickom i zbog svega je zabrinut za svojeg prijatelja.

- Ovo je za mene osjetljiva tema, Bill mi je jedan od najboljih prijatelja. Ne shvaćam što se događa, dugo smo prijatelji, još otkako je trenirao Cleveland Brownse (od 1991. do 1995. godine, nap. a.). Smatram kako mora biti jako oprezan, jer je to sklizak teren. - rekao je Barkley u emisiji "The Dan Patrick show" pa dodao...

- Imam pravilo da ne komentiram veze drugih ljudi. Ali priznat ću kako sam zabrinut zbog onoga što čujem. Situacija ne izgleda dobro.

Foto: Instagram

Voditelj emisije zatim je komentirao kako je Belichick ovisio o kontroli kao trener, a sad ju je prepustio djevojci. Barkley se nadovezao...

- Da, čovječe, brinem se. On je moj prijatelj kada je dobro i kada je loše, nadam se kako je sve u redu. - zaključio je Barkley.