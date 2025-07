Beljo: Čuo sam se s Baturinom prije potpisa za Dinamo. Garcia? Odličan je, može posložiti 'bile'

Gotova je potraga za novim vođom navale u Dinamu. Dion Drena Beljo je i službeno nova plava "devetka" s kojom će Dinamo krenuti po naslov HNL-a. "Modri" su dugo pregovarali s Augsburgom te je na kraju dogovorena cijena od fiksnih četiri milijuna eura, a Beljo će se odmah priključiti novim suigračima.

Foto: Alen Szabo

- Moram priznat da sam jako sretan i uzbuđen zbog svega što dolazi i jedva čekam da sve to počne - rekao je Beljo za Dnevnik Nove TV.

Osvrnuo se na cijelu sagu oko dolaska u Dinamo te i kada je odlučio da želi doći u Zagreb.

- Ja sam prelomio još prije dosta, na kraju prošle sezone. Dugo su trajali pregovori s Augsburgom, bilo je jako teško, oni su me htjeli zadržat, tako da nisu bili laki ti pregovori. Ali, sretan sam što se to napokon završilo - rekao je Beljo pa dodao:

- Privukao me projekt Zvoninog Dinama, izuzetno sam uzbuđen zbog toga što me čeka, novi projekt mi se jako sviđa i mislim da ću se jako dobro uklopiti u njega. Zato sam i došao ovdje.

Foto: Alen Szabo

Prošle sezone je za bečki Rapid, gdje je bio na posudbi, odigrao sjajno. Zabio je 19 golova i pet puta asistirao, a pružao je i sjajne partije u Konferencijskoj ligi. Pričao je i o pritisku zbog dolaska u Dinamo, kao i o svojoj karijeri.

- Svjestan sam pritiska koji dolazi uz to, ali sa srećom i zadovoljstvom ću prigrliti taj zadatak i dat ću sve da ga i ispunim. Smatram da sam jako puno napredovao. To mi je sezona u kojoj sam odigrao daleko najviše minuta, prošle sezone igrao sam europski nogomet, Konferencijsku ligu, i mislim da sam dosta dobro to odigrao. Jako sam napredovao u zadnje dvije i pol godine, uključujući i vrijeme provedeno u Augsburgu, i nadam se da ću to i pokazati na terenu - ispričao je Beljo pa je rekao nešto i o novom Dinamu u kojeg dolazi:

- Dosta novih igrača, trebat će neko vrijeme za prilagodbu, to je jasno. Smatram da je momčad dobra, da je kadar dobar i da ćemo to i pokazati kroz sezonu. Glavni cilj je jasno napad na naslov prvaka, mi smo Dinamo. Svaka utakmica se ide na pobjedu.

Foto: GNK Dinamo

Osvrnuo se i na Gonzala Garciju koji mu je bio trener u Istri te na suigrača iz reprezentacije Martina Baturinu.

- Smatram da je to jedan odličan trener, može napraviti dobru momčad od Hajduka. Vidjet ćemo kako će to izgledi na kraju, ali svakako, odličan trener - rekao je pa dodao:

- S Baturinom sam se čuo neki dan. Pozdravio je moj dolazak u Dinamo. Baš smo komentirali kao nam je obojici žao što nećemo zajedno zaigrati na Maksimiru, ali eto, možda nekada u budućnosti, tko zna.