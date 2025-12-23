'Petković je imao svoje ispade i kasnio je na treninge. No jedan igrač Dinama nije mi nikad sjeo'

Nenad Bjelica gostovao je u emisiji "Druga strana medalje" kod Valentine Miletić na MAXSportu, gdje se osvrnuo na trenersku karijeru, posebno na razdoblje provedeno u Dinamu. Govorio je o radu s igračima snažnog karaktera, a u središtu razgovora našao se Bruno Petković.

- Teško je bilo s Brunom raditi, ali njega sam želio izvesti na pravi put. Neki s kojima je bilo teško nisam htio izvesti na pravi put jer mi nisu sjeli kao ljudi. Kao recimo Samy Mmaee - rekao je Bjelica na početku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Kralj otpremnina: Nenad Bjelica je od otkaza zaradio 5 mil. eura! | Video: 24sata Video

Pritom je podsjetio i na probleme koje je imao s marokanskim braničem Samyjem Mmaeeom, koji je u Dinamo stigao bez odštete nakon isteka ugovora s Ferencvarosom, uz visoku plaću i bonus. Bjelica ga je izostavio iz zapisnika za utakmicu Lige prvaka protiv Borussije Dortmunda, potom i suspendirao. Mmaee je i dalje igrač Dinama, ali se trenutačno nalazi na posudbi u Qarabagu.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a, zagrijavanje | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Govoreći o Petkoviću, Bjelica je naglasio da je napadač imao svojih ispada, ali nikada nije prelazio granicu:

- Bruno je imao svoje ispade, ali nikad nije bio neugodan niti je ikoga povrijedio. Ne, mladost - ludost. Kasnio je na treninge. Imali smo dobre alternative u Gavranoviću, Budimiru, a kasnije i Andriću. ‘Bruno, nećeš? OK, Gavro hoće’.

Bjelica je potom otkrio i jednu epizodu uoči završetka sezone i derbija s Hajdukom, koja je, kako kaže, bila važna lekcija za igrača:

- Prije zadnje utakmice sezone, prije derbija s Hajdukom, imali smo slikanje svih generacija koje su te godine bili prvaci. Koga nema? Nema Brune. Pustio sam ga na slikanje. Nakon toga smo imali trening i kad smo se svi okupili rekao sam mu ‘Bruno, ti se možeš ići pripremati za reprezentaciju. Dobio si poziv izbornika Dalića’. On se čudio, ali ja sam mu rekao da nije u momčadi za sutra.

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Istaknuo je da Petković na tu odluku nije reagirao burno te da je prihvatio odgovornost:

- Nije se on ništa bunio, znao je da je pogriješio i otišao je. Nikad više mu se nije dogodilo da zakasni.

Bjelica je naglasio da prema svima ima jednak pristup te je kao primjer naveo i Juana Cordobu, koji je u Dinamu na kraju ispao skupocjeni promašaj:

- Sa svima isto. Tako je bio i kad je Cordoba zakasnio na sastanak. Bio je na ploči da će igrati i prekrižio sam ga. Igrao je netko drugi. Ako ćeš mi kasniti na sastanak, kasnit ćeš na duel ili na centaršut. Jer nemaš fokus.