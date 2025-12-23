Joško Gvardiol usred nagađanja da ide u Barcu stigao u Zagreb

Najvrjedniji hrvatski igrač Joško Gvardiol nakon naporne polusezone na Otoku vratio se u Hrvatsku. Branič Manchester Cityja posljednjih se dana našao u žiži javnosti nakon što je procurila informacija da se za njega zanima katalonski gigant Barcelona.

Prema izvorima 24sata, priča je itekako ozbiljna jer bi Barcelona rado mladom Pauu Cubarsíju pridružila iskusnijeg Gvardiola. Posljednju utakmicu Gvardiol je odigrao ovog vikenda protiv West Hama, kojega su Građani pobijedili 3-0.

Iako je rezultat bio vrlo zadovoljavajući, nakon posljednjeg zvižduka trener Pep Guardiola sjurio se prema njemu i nešto mu žustro objašnjavao. Na konferenciji za novinare nije htio otkriti što je bilo toliko važno da hrvatskom braniču mora objašnjavati odmah nakon pobjede 3-0.

- Razgovarali smo o tome kako je u Hrvatskoj, kakvi su praznici. Idem vidjeti svog tatu za Božić, koji ima 94 godine, na nekoliko dana, a poslije idem u Hrvatsku, na neke plaže. Zato sam pitao: “Kamo moram ići?”

Naknadno je priznao da je sve izmislio.

- Sviđa li vam se moj odgovor? Dobro. Nije istina, ali nije važno, zar ne? – izjavio je Guardiola pa nastavio:

- Rekao sam igračima: “Sretan sam, sretan Božić svima”, ali to neće biti dovoljno ako se ne poboljšamo.

Joško je očito došao u Hrvatsku barem nakratko predahnuti, a danas je fotografiran u društvu u Avenue Mallu. Vremena za odmor neće imati puno jer već 27. prosinca igra sljedeću utakmicu protiv Nottingham Foresta.

Foto: Morana Ćosić/24sata