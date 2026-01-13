Obavijesti

DINAMOVA 'DEVETKA'

Beljo: Mogu i bolje, svjestan sam! Ovo je totalno drugačije od onog što sam dosad prolazio

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Drena Beljo slavi svoj drugi gol protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo se za nastavak sezone priprema u Čatežu. Formu tamo mora dodatnu izbrusiti i Dion Drena Beljo od kojeg se puno očekuje u borbi za naslov. Dinamov napadač govorio je o očekivanjima i pripremama

Dion Drena Beljo igrač je od kojeg navijači Dinama očekuju velike stvari u drugom dijelu sezone. Krenuo je dobro otkako je stigao u Maksimir, potom upao u dvomjesečnu golgetersku krizu, a onda u završnici s tri gola u dvije utakmice najavio, vjeruje, bolje dane. Zasad je stao na 11 golova u 24 utakmice. Govorio je o očekivanjima i analizirao prvi dio sezone tijekom zimskih priprema u Čatežu.

Kako protječe vaše vrijeme ovdje, dosta je vjetrovito?

- Bolje se trči, danas je najveća temperatura dosad. Polako smo se adaptirali na uvjete. Najviše se radi na trčanju i fizičkim kapacitetu, to je dio priprema. Nakon toga taktički dio.

Pripremna utakmica s Hartbergom jedina je prije ključne protiv FCSB-a.

- Hartberg će biti dobra priprema, ali i nakon Europe je raspored jako zahtjevan. Moramo se jako dobro pripremiti za nadolazeći period.

Kondicijskog trenera Štefanića opisali ste riječju "tortura" u videu na društvenim mrežama, kako izgledaju ti treninzi?

- Svaki trening ima nogometni dio koji odradimo s velikim zadovoljstvom, a nakon toga ide kondicijski dio i suha trka koju većinom nitko ne voli, ali je nužna u ovom periodu. Svi smo svjesni da taj dio moramo odraditi.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL
Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL

O komu najviše govorite od protivnika?

- Iskreno, ne govorimo još o protivnicima, fokusiramo se na sebe da napredujemo što više, da napravimo što više u ovom periodu, a vrijeme za protivnike će doći.

Pratite li konkurenciju?

- Vidjeli smo da su svi u toplijim krajevima nego mi, ali fokusirani smo na sebe.

Kako ste zadovoljni prvim dijelom sezone?

- Prva polusezona u Dinamu je totalno nešto drugo nego što sam dosad imao u karijeri. I igrati i priliku sudjelovati u klubovima. Moglo je bolje, svjestan sam da mogu bolje. Nastojat ću u drugoj polusezoni to popraviti i što više pomoći momčadi.

Terme Čatež: GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening
Terme Čatež: GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na čemu najviše radite, čime se zabavljate?

- Imamo neke aktivnosti da se zbližimo i više družimo. Kartamo, igramo pikado, imamo wellness, spa, saunu, popunimo slobodno vrijeme.

Tko je pobijedio u pikadu?

- Stojković. Ali Mudražija je daleko najbolji! Kako ga je uspio iznenaditi? Na sreću.

Tko najduže bude u sauni?

- Topić i ja - zaključio je sa smiješkom Beljo.

