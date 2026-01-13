Dinamo se za nastavak sezone priprema u Čatežu. Formu tamo mora dodatnu izbrusiti i Dion Drena Beljo od kojeg se puno očekuje u borbi za naslov. Dinamov napadač govorio je o očekivanjima i pripremama
Beljo: Mogu i bolje, svjestan sam! Ovo je totalno drugačije od onog što sam dosad prolazio
Dion Drena Beljo igrač je od kojeg navijači Dinama očekuju velike stvari u drugom dijelu sezone. Krenuo je dobro otkako je stigao u Maksimir, potom upao u dvomjesečnu golgetersku krizu, a onda u završnici s tri gola u dvije utakmice najavio, vjeruje, bolje dane. Zasad je stao na 11 golova u 24 utakmice. Govorio je o očekivanjima i analizirao prvi dio sezone tijekom zimskih priprema u Čatežu.
Kako protječe vaše vrijeme ovdje, dosta je vjetrovito?
- Bolje se trči, danas je najveća temperatura dosad. Polako smo se adaptirali na uvjete. Najviše se radi na trčanju i fizičkim kapacitetu, to je dio priprema. Nakon toga taktički dio.
Pripremna utakmica s Hartbergom jedina je prije ključne protiv FCSB-a.
- Hartberg će biti dobra priprema, ali i nakon Europe je raspored jako zahtjevan. Moramo se jako dobro pripremiti za nadolazeći period.
Kondicijskog trenera Štefanića opisali ste riječju "tortura" u videu na društvenim mrežama, kako izgledaju ti treninzi?
- Svaki trening ima nogometni dio koji odradimo s velikim zadovoljstvom, a nakon toga ide kondicijski dio i suha trka koju većinom nitko ne voli, ali je nužna u ovom periodu. Svi smo svjesni da taj dio moramo odraditi.
O komu najviše govorite od protivnika?
- Iskreno, ne govorimo još o protivnicima, fokusiramo se na sebe da napredujemo što više, da napravimo što više u ovom periodu, a vrijeme za protivnike će doći.
Pratite li konkurenciju?
- Vidjeli smo da su svi u toplijim krajevima nego mi, ali fokusirani smo na sebe.
Kako ste zadovoljni prvim dijelom sezone?
- Prva polusezona u Dinamu je totalno nešto drugo nego što sam dosad imao u karijeri. I igrati i priliku sudjelovati u klubovima. Moglo je bolje, svjestan sam da mogu bolje. Nastojat ću u drugoj polusezoni to popraviti i što više pomoći momčadi.
Na čemu najviše radite, čime se zabavljate?
- Imamo neke aktivnosti da se zbližimo i više družimo. Kartamo, igramo pikado, imamo wellness, spa, saunu, popunimo slobodno vrijeme.
Tko je pobijedio u pikadu?
- Stojković. Ali Mudražija je daleko najbolji! Kako ga je uspio iznenaditi? Na sreću.
Tko najduže bude u sauni?
- Topić i ja - zaključio je sa smiješkom Beljo.
