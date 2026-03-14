Beljo: To mi je prvi hat-trick u karijeri. Lopta ide na vitrinu...

Piše Jakov Drobnjak,
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na kraju sezone ćemo pogledati brojke i vidjeti je li to bilo dobro ili nije. To će netko drugi procijeniti, a na meni je da radim i da pomognem ekipi najviše što mogu, rekao je Dion Drena Beljo

Admiral

Dion Drena Beljo odigrao je sjajnu utakmicu protiv Slaven Belupa. Dinamo je pobijedio 4-2, a plavi devet zabio je hat-trick i to u samo 16 minuta. To mu j eprvi hat-trick u karijeri, a njime je došao do 17 zabijenih golova u HNL-u. Igra jako dobru seznu, isporučuje pred golom što mu je i glavni zadatak, a Dinamo s njim u navali izgleda nezaustavljivo.

- Ovo mi je prvi hat-trick u životu. Zaboravio sam da trebam ići po loptu, suigrači su me podsjetili, a završit će na vitrini doma. Vodeći strijelac? Ne gledam to tako. Na kraju sezone ćemo pogledati brojke i vidjeti je li to bilo dobro ili nije. To će netko drugi procijeniti, a na meni je da radim i da pomognem ekipi najviše što mogu - rekao je Beljo pa komentirao utakmicu:

- U prvom poluvremenu nismo dobro ušli, Belupo je nekoliko puta dobro izašao iz našeg presinga. Nismo bili dovoljno agresivni, dovoljno energični. Zabili su pogodak iz prvog udarca po golu, ali to je nekad tako, kada nisi pravi, onda i protivnik prodiše. Dobro smo reagirali u drugom poluvremenu, preuzeli inicijativu i na kraju zasluženo okrenuli utakmicu.

Dinamo je u plusu 13 bodova u odnosu na Hajduk što je velika razlika. Naravno, Splićani u nedjelju protiv Lokomotive (15 sati) mogu vratiti na 10, ali s još 10 kola do kraja, teško da će stići uzavreli Dinamo.

