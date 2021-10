Danas je na rasporedu Bellatorova priredba u Moskvi gdje će se u glavnoj borbi večeri boriti Fjodor Jemjeljanenko (45) i Timothy Johnson (36). Legendarni ruski borac vraća se u kavez nakon dvije godine i pobjede nad Quintonom 'Rampage' Jacksonom.

Vaga je jučer pokazala da američki borac ima čak 14 kilograma više od Fjodora, no on je navikao rušiti veće od sebe. U igri je za nastup u glavnoj borbi bio i Junior dos Santos, no Fjodor je procijenio kako je Johnson ipak veći zalogaj od Brazilca.

- Tim Johnson imao je poprilično dobar niz pobjeda, što je očit dokaz da se radi o dobrom borcu. Boriti se s nekim tko je među predvodnicima kategorije uvijek je dobra prilika. Za razliku od njega, dos Santos je imao ozbiljnu seriju poraza te je otpušten iz UFC-a. Zato mislim da to nije prikladnija i bolja borba u usporedi s ovom protiv Tima Johnsona. Ne moram niti spominjati kako su iz Bellatora ponudili hrpu opcija i Tim je bio očit izbor - rekao je Fjodor u najavi Bellatora 269.

Svevremeni ruski borac ovog je ljeta potpisao ugovor s Bellatorom na dvije borbe. On se možda okonča i nakon prve...Još ništa nije sigurno, možda je ovo posljednja borba legendarnog ruskog borca, a možda i nije...

- Plan za iduću borbu ovisi o planovima Bellatora, odnosno o njihovoj odluci. Ako se odluče održati priredbu an određenoj lokaciji, bit ću zainteresiran. Sport je sport i rezultat ove borbe neće promijeniti ili utjecati na moje mišljenje. Moji životni planovi se ne mijenjaju - zaključio je Fjodor.

Bellator 269

Glavni dio priredbe:

Fedor Emelianenko vs. Tim Johnson

Vitaly Minakov vs. Said Sowma

Usman Nurmagomedov vs. Patrik Pietila

Sharaf Davlatmurodov vs. Anatoly Tokov

Preliminarni dio priredbe:

Kirill Sidelnikov vs. Rab Truesdale

Darina Mazdyuk vs. Katarzyna Sadura

Irina Alekseeva vs. Stephanie Page

Nikita Mikhailov vs. Brian Moore

Grachik Bozinyanvs. Alexey Shurkevich

Aiden Lee vs. Alexander Osetrov

Alexander Belikh vs. Gadzhi Rabadanov