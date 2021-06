Bellator je danas, 18 mjeseci od njegove posljednje borbe, objavio da Fjodor Jemjeljanenko (44, 39-6) ponovno ulazi u oktogon, i to pred svojim navijačima u Moskvi 23. listopada.

Tko će stajati na drugoj strani još nije poznato, a Fjodor je za MMA Junkie kazao kako protivnik može biti bilo tko. Legendarnom ruskom borcu biti će to prva borba od prosinca 2019. kada je tehničkim nokautom pobijedio još jedne MMA legendu, Quintona 'Rampage' Jacksona.

Rus je svoje ime izgradio u Prideu gdje je u 15 borbi srušio sve pred sobom. Nekoliko puta padao je 'Minotaur', doduše jedna je i prekinuta zbog posjekotine je proglašen 'no contest', slavio je protiv Prime 'Cro Copa', a vjerojatno najupečatljiviji trenutak u njegovoj karijeri bila je borba protiv Kevina Randlemana, kada ga je Amerikanac bacio na glavu i izgledalo je kao da će mu slomiti vrat, a ovaj je 30-ak sekundi kasnije slavio polugom.

Budući da će se boriti u Rusiji, neki misle da je ovo idealan način za oproštaj od sporta koji mu je toliko dao, a on mu višestruko vraćao. Podsjetimo, Fjodor se već jednom umirovio, 2012. godine, no izdržao je bez borbe tek tri godine, a za njegov su se potpis borili Bellator i UFC. Dana White je silno želio dovesti Fjodora u trenutačno najpoznatiju borilačku organizaciju i tako još jednom potvrditi da je najbolji šef UFC-a ikada, no ruski borac je izabrao drugu opciju.

Tamo je debitirao porazom protiv Matta Mitrionea, a kasnije slavio protiv Franka Mira i Chaela Sonnena te gubio od Ryana Badera da bi pobjedom protiv 'Rampagea' ipak došao do pozitivnog skora u toj organizaciji (3-2).

Jedina organizacija u kojoj se Rus nije proslavio bio je Strikeforce u koji je došao nakon niza od 27 borbi bez poraza! Debitirao je pobjedom protiv Bretta Rogersa, a onda mu je prvo Fabricio Werdum nanio prvi poraz polugom u karijeri, da bi ga kasnije tehničkim nokautom pobjeđivali Antonio 'Bigfoot' Silva i Dan Henderson.