Bellingham: 'Bio sam uvijek uz Alonsa, vi ste obični klaunovi'

Stvarno mi je žao ljudi koji se hvataju za svaku riječ tih klaunova i njihovih 'izvora'. Ne vjerujte svemu što čitate. S vremena na vrijeme netko ih treba prozvati zbog širenja ovakvih štetnih dezinformacija, napisao je Englez

Bura oko otkaza Xabiju Alonsu u Realu se ne stišava. Alonso je izgubio svlačionicu i bou u sukobu s nekoliko igrača, a to je jasno pokazala i snimka s dodjela medalja na Superkupu, kada su mu igrači otkazali poslušnost. Pisalo se da je jedan od ihgrača koji ima nesuglasica s Alonsom i Jude Bellingham, a on se sada na svojoj aplikaciji oglasio povodom toga i to demantirao.

- Do sada sam previše toga puštao, uvijek se nadajući da će istina s vremenom sama izaći na vidjelo. Ali iskreno… Kakva hrpa s*anja. Stvarno mi je žao ljudi koji se hvataju za svaku riječ tih klaunova i njihovih 'izvora'. Ne vjerujte svemu što čitate. S vremena na vrijeme netko ih treba prozvati zbog širenja ovakvih štetnih dezinformacija radi klikova i dodatne kontroverze - napisao je Englez i pokušao objasniti da on nije bio taj koji je rušio sinergiju svlačionice, a sve se odnosilo na tekst u kojem je pisalo da nije imao povjerenja u Alonsa.

On se zahvalio Alonsu nakon što mu je uručen otkaz te je napisao kako mu je bilo zadovoljstvo raditi s takvim trenerom. Ipač, činjenica je da je Bellingham blistao pod Ancelottijem te da ga je dolazak Alonsa u Real "ugasio". Nije više imao slobode u napadu kao u prvoj sezoni, kada je zabijao kao na traci, te se njegov talent nije vidio na terenu. Više nije bio taj koji radi razliku, a za što znanja i sposobnosti itekako ima.

