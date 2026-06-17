Bellingham kao na motoru. Evo kako je Engleska zabila treći put

Jude Bellingham ne zabija često, ali zabio je upravo Hrvatskoj, šesti put za Englesku u 49 utakmica. I taj je gol pao nakon nevjerojatne greške hrvatske obrane, baš kao i kod prvog i drugog gola, kad je Luka Modrić skrivio penal, odnosno Harry Kane ostao sam kao duh kod kornera.

Ovaj je put veznjak Reala prošao kao na motoru po lijevoj strani hrvatske obrane, daleko su stajali hrvatski braniči, a on se othrvao napadu Marija Pašalića i od stative pogodio suprotni kut.

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