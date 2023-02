Belupo povećao cijene ulaznica za susret s Dinamom, Boysi se pobunili: Na kraju su ih spustili

Kada god Dinamo i Hajduk gostuju u Koprivnici, maleni stadion Ivan Kušek Apaš bude 'pun do čepa'. Prilika je to za stanovništvo iz Koprivnice i okolice da dođu pogledati najveće hrvatske klubove, prilika za domaće igrače da konačno zaigraju u sjajnoj atmosferi, ali i prilika čelnicima Slavena da zarade nešto na ulaznicama.

Već standardno, koliko god bilo nepošteno, Slaven Belupo nabije cijene za gostujuću tribinu kada gostuju Hajduk i Dinamo. Ona je u većini slučajeva bila sto kuna, no kako je od prvog dana nove godine valuta u Hrvatskoj postao euro, 'farmaceuti' su za utakmicu protiv hrvatskog prvaka zaokružili iznos na 15 eura (113 kn) i još dodatno podignuli cijene, misleći da nitko neće skužiti.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

No, prokužili su ih Bad Blue Boysi. Navijači Dinama najavili su bojkot utakmice protiv Slaven Belupa zbog visokih cijena. Utakmica bi bila lišena gromoglasnog navijanja i sjajne atmosfere, a kada su čelnici Belupa uvidjeli da Boysi misle ozbiljno i da bi i oni stvarno mogli ostati bez solidne zarade, odlučili su spustiti cijene prvo na 13 eura pa potom i konačnih deset. Kao da ništa nije niti bilo. Samo od navijača Dinama će zaraditi 3310 eura.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dinamo je tako tijekom četvrtka objavio kako je klub na raspolaganje dobio 331 ulaznicu po cijeni od deset eura za gostujuću južnu tribinu za utakmicu protiv Slaven Belupa koja se igra u subotu od 15 sati u 20. kolu HNL-a.

- Pretprodaja za vlasnike godišnjih ulaznica sa sezonu 2022./23. bit će u petak 03. veljače od 11 do 15 sati na Ticket pointu u Zagrebu. Prodaja za sve ostale navijače Dinama bit će na Ticket pointu u petak 03. veljače od 15 do 19 sati i u subotu 04. veljače od 11 do 14 sati ili do trenutka rasprodaje svih ulaznica - objavili su 'modri'.

Najčitaniji članci