Sporting je osigurao kvalifikacije za Ligu prvaka pobjedom 3-0 nad Gil Vicenteom. Benfica je ostala bez LP-a unatoč pobjedi nad Estorilom. Trener Benfice Mourinho je neporažen u ligi, ali otići će u Real Madrid
Benfica bez poraza u prvenstvu, ali ne ide u Ligu prvaka. 'Special One' ostavio Ivanovića na klupi
Nogometaši Sportinga obranili su drugo mjesto na ljestvici portugalske Primeira lige domaćom pobjedom protiv Gil Vicentea od 3-0 te će iduće sezone igrati u kvalifikacijama za Ligu prvaka.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Od ranije je poznato da je naslov prvaka osvojio Porto koji je ove subote, u posljednjem 34. kolu, na domaćem terenu svladao Santa Claru s minimalnih 1-0 i to autogolom Lime. Hrvatski nogometaš Dominik Prpić nije mogao igrati zbog prethodno zarađenog crvenog kartona.
Bez Lige prvaka je ostala Benfica koja je u 34. kolu nadjačala Estoril u gostima s 3-1, ali je ostala dva boda iza Sportinga. Sve je golove Benfica postigla u uvodnih petnaest minuta susreta, a strijelci su bili Rios, Bah i Rafa Silva. Hrvatski napadač Franjo Ivanović ostao je kroz cijelu utakmicu na gostujućoj klupi za pričuve; odigrao je ove sezone za Benficu 42 utakmice, zabio osam golova i podijelio tri asistencije. Međutim, kroz spomenute utakmice proveo je tek 1436 minuta na terenu.
Jose Mourinho na klupi Benfice nije izgubio niti jedan susret u prvenstvu. Vodio je portugalskog prvoligaša na 34 utakmice u ligi, pobijedio 23 puta i 11 utakmica odigrao neriješeno. Međutim, to nije bilo dovoljno za prvo mjesto ili Ligu prvaka iduće sezone. Portugalac je na pragu povratka u Real Madrid; dogovori između njega i kluba su u podmakloj fazi i uskoro će se završiti.
U pobjedi Sportinga 3-0 protiv Gil Vicentea strijelci su bili Quaresma u 15., Suarez u 34. i Hjulmand u 93. minuti. Na kraju je na ljestvici Porto završio kao prvi s 88 bodova. Iza njegovih leđa su Sporting s 82, Benfica s 80 i četvrta Braga koja je skupila 59 bodova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+