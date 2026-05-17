Obavijesti

Sport

Komentari 0
KRAJ PORTUGALSKE LIGE

Benfica bez poraza u prvenstvu, ali ne ide u Ligu prvaka. 'Special One' ostavio Ivanovića na klupi

Piše HINA, Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Benfica bez poraza u prvenstvu, ali ne ide u Ligu prvaka. 'Special One' ostavio Ivanovića na klupi
Foto: Rodrigo Antunes

Sporting je osigurao kvalifikacije za Ligu prvaka pobjedom 3-0 nad Gil Vicenteom. Benfica je ostala bez LP-a unatoč pobjedi nad Estorilom. Trener Benfice Mourinho je neporažen u ligi, ali otići će u Real Madrid

Admiral

Nogometaši Sportinga obranili su drugo mjesto na ljestvici portugalske Primeira lige domaćom pobjedom protiv Gil Vicentea od 3-0 te će iduće sezone igrati u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Franjo Ivanović i Petar Sučić 07:29
Franjo Ivanović i Petar Sučić | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Od ranije je poznato da je naslov prvaka osvojio Porto koji je ove subote, u posljednjem 34. kolu, na domaćem terenu svladao Santa Claru s minimalnih 1-0 i to autogolom Lime. Hrvatski nogometaš Dominik Prpić nije mogao igrati zbog prethodno zarađenog crvenog kartona.

Bez Lige prvaka je ostala Benfica koja je u 34. kolu nadjačala Estoril u gostima s 3-1, ali je ostala dva boda iza Sportinga. Sve je golove Benfica postigla u uvodnih petnaest minuta susreta, a strijelci su bili Rios, Bah i Rafa Silva. Hrvatski napadač Franjo Ivanović ostao je kroz cijelu utakmicu na gostujućoj klupi za pričuve; odigrao je ove sezone za Benficu 42 utakmice, zabio osam golova i podijelio tri asistencije. Međutim, kroz spomenute utakmice proveo je tek 1436 minuta na terenu.

Primeira Liga - Estoril v Benfica
Foto: Rodrigo Antunes

Jose Mourinho na klupi Benfice nije izgubio niti jedan susret u prvenstvu. Vodio je portugalskog prvoligaša na 34 utakmice u ligi, pobijedio 23 puta i 11 utakmica odigrao neriješeno. Međutim, to nije bilo dovoljno za prvo mjesto ili Ligu prvaka iduće sezone. Portugalac je na pragu povratka u Real Madrid; dogovori između njega i kluba su u podmakloj fazi i uskoro će se završiti.

Primeira Liga - Estoril v Benfica
Foto: Rodrigo Antunes

U pobjedi Sportinga 3-0 protiv Gil Vicentea strijelci su bili Quaresma u 15., Suarez u 34. i Hjulmand u 93. minuti. Na kraju je na ljestvici Porto završio kao prvi s 88 bodova. Iza njegovih leđa su Sporting s 82, Benfica s 80 i četvrta Braga koja je skupila 59 bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Nakon 211 dana se vratili na mjesto svadbe, sad je trudna
ZLATNA HRVATSKA OLIMPIJKA

FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Nakon 211 dana se vratili na mjesto svadbe, sad je trudna

Barbara Matić Đinović i Filip Đinović očekuju prvo dijete! Nakon romantičnog vjenčanja u Splitu i Beogradu, sretni par proživljava najljepše trenutke svog života
Hrgović 'prebio' Allena u samo tri runde, kut ga spasio velikih batina. Dominacija 'El Animala'
VIDEO: BRZA POBJEDA

Hrgović 'prebio' Allena u samo tri runde, kut ga spasio velikih batina. Dominacija 'El Animala'

Velika i lagana pobjeda Filipa Hrgovića protiv Allena. Nije Englez ništa mogao, primao je teške udarce i u trećoj rundi je njegov kut bacio ručnik. Hrgović je spreman za sljedeći izazov
Lokomotiva - Hajduk 1-1: Remi u Zagrebu! Livaja promašio penal za pobjedu 'bilih' na Maksimiru
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Lokomotiva - Hajduk 1-1: Remi u Zagrebu! Livaja promašio penal za pobjedu 'bilih' na Maksimiru

LOKOMOTIVA - HAJDUK 1-1 Podjela bodova u Zagrebu nakon što je Almena zabio u 4. pa Vasilj izjednačio u 18. minuti. Livaji je poništen gol u 27. minuti, a onda je promašio priliku za pobjedu iz penala u 61. minuti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026