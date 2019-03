Dnevnik iz Lisabona: Šokota je bez prtljage, morao je u šoping

Vidite, ovo vino je napravljeno 1973., kad je Benfica bila prvak. Ovo je iz 1957. Za svaku godinu od 37 naslova, imamo vino, objašnjava Tiago iz Benficina službena dućana.

- Hello, do you have scarf Dinamo and Benfica - prekida nas grupa navijača iz Čapljine.

- No, we do not have - odgovara ljubazno Tiago.

U svega nekoliko sati Dinamovi navijači pokupovali su sve šalove posvećene utakmici na Luzu. A svaki stoji 10 eura.

- Da smo znali, napravili bismo još 300 šalova - ispraća nas Tiago tužnjikava pogleda.

Tih dvije, tri tisuće eura, koliko su navijači Dinama ostavili u službenom dućanu, samo je kap u moru prihoda od dresova. Benfica na prodaji suvenira i ulaznica na godinu zaradi, vjerovali ili ne, 200 milijuna eura.

Možete kupiti sve, od likera s likom Eusebija, Aimara, Ruija Coste, dresova, s tim da oni s potpisima igrača stoje 250 eura. Oni bez potpisa - 100 eura. Da, možete kupiti i Monopoly s igračima Benfice.

- Tek kad sam došao u Benficu, shvatio sam veličinu kluba, to je teško zamislivo - objašnjava Tomo Šokota, koji je bio specijalni gost Benfice.

Nažalost, stvari su mu se zagubile u Parizu, pa je Tomo u Lisabonu morao u poseban šoping.

Gotovo dvije tisuće 'modrih' navijača okupiralo je Lisabon, izgledalo je kao 2004. kad je Hrvatska ovdje na Euru igrala protiv Engleske. Samo, za razliku od te utakmice, protiv Dinama je Lisabon bio razjedinjen. Onaj zeleno-bijeli dio, Sportingov, cijeli je dan davao podršku Dinamu. I dok je u Hrvatskoj podrška dijela Torcide Benfici izazvala određeno čuđenje, ovdje je sasvim normalno da Torcida, navijači Sportinga, navijaju za Dinamo.

- Postoji priča da je vatrogasac gasio požar u jednoj napuštenoj kući. Ušavši u sobu, vidio je zid pun Benficinih postera. Okrenuo se i otišao. Pustio je da izgori. Bio je, pogađate, navijač Sportinga - prepričavaju nam ispred stadiona navijači Sportinga, priču koja je ušla u mit. E, sad, je li istinita ili nije, nitko ne zna.

- Nama dobro zvuči - ispraćaju nas uz najbolje želje.

I doista je priča iz glavnog grada Portugala zvučala dobro. Priča u kojoj je Dinamo bio hit u Lisabonu. Priča u kojoj je jedan klub iz Hrvatske podijelio grad. A oduševio sve.