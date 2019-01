Benitez srušio City, Pep je ipak bio bolji s Barcom i Bayernom

Manchester City je doživio prvi prvenstveni poraz u 2019. godini, a zaustavio ga je Rafa Benitez sa svojim Newcastleom.

Utakmica je, kao i sve ostale 24. kola Premier lige, krenula minutom šutnje za Emilijana Salu. Čim je krenula igra, Sergio Agüero je zatresao mrežu. Pogodio za 1-0 Cityja nakon samo 24 sekunde igre i početak večeri za koju se činilo da će biti mučna za domaćina.

24 - Sergio Aguero's goal after 24 seconds was the fastest Manchester City have scored in a Premier League game since Jesus Navas scored after 13 seconds against Tottenham Hotspur in November 2013. Rapid. pic.twitter.com/bbMqk4cwAW