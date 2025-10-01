Bennacer misli ozbiljno! Radi s čovjekom koji je transformirao najboljeg nogometaša svijeta

Alžirski reprezentativac Ismaël Bennacer (27) prije mjesec se dana odlučio na neočekivani potez. Unatoč ponudama iz Lige petice, kao i one unosnije iz Saudijske Arabije, veznjak Milana izabrao je Dinamo, koji je s talijanskim velikanom dogovorio jednogodišnju posudbu uz opciju otkupa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Kovačević na pragu najboljih trenera u zadnjih 10 godina: Samo trojica krenuli uspješnije | Video: 24sata/pixsell

Bennacer je prije nekoliko godina bio jedan od najboljih veznjaka Serie A, vrijedio je 40 milijuna eura, a mnogi su mu predviđali blistavu budućnost. Međutim, ozljede su uzele danak. Alžirac nije ni prvi ni zadnji igrač kojeg su usporile brojne ozljede i fizički problemi. Ali, to ne znači kako njegova karijera mora ići silaznom putanjom.

Split: Dinamo na Poljudu pobijedio Hajduk rezultatom 2:0 | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

I upravo je zato Bennacer odabrao Dinamo. Tražio je kompetitivnu sredinu u kojoj može opet pokazati svoj najbolji nogomet, ali i igrati u kontinuitetu, što mu je izuzetno važno uoči nadolazećeg Afričkog kupa nacija. A u "bildanju forme" pomaže mu ugledni kondicijski trener Jean-Baptiste Duault, piše Foot Africa.

Iako vam njegovo ime vjerojatno neće biti poznato, riječ je o stručnjaku koji je transformirao sudbinu trenutačno najboljeg igrača na svijetu, francuskog reprezentativca Ousmanea Dembelea, koji je prošlog ponedjeljka osvojio Zlatnu loptu. Naime, Duault je pomogao Dembeleu "stati na noge" nakon što je Francuz godinama muku mučio s brojnim ozljedama u Barceloni.

Foto: Gabriele Siri/IPA Sport / ipa-ag

Neki su čak očekivali kako če Dembeleova karijera naprasno završiti zbog konzistentnih problema s ozljedama, ali sada je riječ o drugom igraču, otpornijem na ozljede i pouzdanijim na travnjaku.

Duault se nada slično postići s Bennacerom, koji se tek u rujnu priključio Dinamu, zbog čega je propustio pripreme i početak sezone. Jasno, zbog toga ima i nešto sporiji ulazak u sezonu, ali Alžirac planira to promijeniti u narednim tjednima te mjesecima.