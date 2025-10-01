Obavijesti

Bennacer misli ozbiljno! Radi s čovjekom koji je transformirao najboljeg nogometaša svijeta

Piše Luka Tunjić,
3
Zagrijavanje nogometaša Dinama i Slaven Belupa prije početka utakmice 8. kola SuperSort HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Bennacer je došao u Dinamu jer je tražio kompetitivnu sredinu u kojoj može opet pokazati svoj najbolji nogomet, ali i igrati u kontinuitetu, što mu je izuzetno važno uoči nadolazećeg Afričkog kupa nacija

Alžirski reprezentativac Ismaël Bennacer (27) prije mjesec se dana odlučio na neočekivani potez. Unatoč ponudama iz Lige petice, kao i one unosnije iz Saudijske Arabije, veznjak Milana izabrao je Dinamo, koji je s talijanskim velikanom dogovorio jednogodišnju posudbu uz opciju otkupa.

Bennacer je prije nekoliko godina bio jedan od najboljih veznjaka Serie A, vrijedio je 40 milijuna eura, a mnogi su mu predviđali blistavu budućnost. Međutim, ozljede su uzele danak. Alžirac nije ni prvi ni zadnji igrač kojeg su usporile brojne ozljede i fizički problemi. Ali, to ne znači kako njegova karijera mora ići silaznom putanjom.

Split: Dinamo na Poljudu pobijedio Hajduk rezultatom 2:0
Split: Dinamo na Poljudu pobijedio Hajduk rezultatom 2:0 | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

I upravo je zato Bennacer odabrao Dinamo. Tražio je kompetitivnu sredinu u kojoj može opet pokazati svoj najbolji nogomet, ali i igrati u kontinuitetu, što mu je izuzetno važno uoči nadolazećeg Afričkog kupa nacija. A u "bildanju forme" pomaže mu ugledni kondicijski trener Jean-Baptiste Duault, piše Foot Africa.

Iako vam njegovo ime vjerojatno neće biti poznato, riječ je o stručnjaku koji je transformirao sudbinu trenutačno najboljeg igrača na svijetu, francuskog reprezentativca Ousmanea Dembelea, koji je prošlog ponedjeljka osvojio Zlatnu loptu. Naime, Duault je pomogao Dembeleu "stati na noge" nakon što je Francuz godinama muku mučio s brojnim ozljedama u Barceloni.

CALCIO - UEFA Champions League - Ac Milan vs Girona FC
Foto: Gabriele Siri/IPA Sport / ipa-ag

Neki su čak očekivali kako če Dembeleova karijera naprasno završiti zbog konzistentnih problema s ozljedama, ali sada je riječ o drugom igraču, otpornijem na ozljede i pouzdanijim na travnjaku.

Duault se nada slično postići s Bennacerom, koji se tek u rujnu priključio Dinamu, zbog čega je propustio pripreme i početak sezone. Jasno, zbog toga ima i nešto sporiji ulazak u sezonu, ali Alžirac planira to promijeniti u narednim tjednima te mjesecima.

