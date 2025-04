Benović: U Parizu nisam uživao u nastupu, zato želim u Osijeku

Hrvatski reprezentativci spremni su za gimnastički spektakl u Osijeku, 16. DOBRO Svjetski kup, koji u četvrtak od 15 sati starta kvalifikacijama u dvorani Gradski vrt. Aurel Benović na tlu i preskoku, Filip Ude i Marko Sambolec na konju s hvataljkama, Marko Jovičić na tlu, Tijana Korent na preskoku, Tina Zelčić i Mila Prpić na gredi te Sara Šulekić na dvovisinskim ručama bit će hrvatski predstavnici na nikad jačem turniru u Osijeku.

- Naši sportaši isprobali su sprave koje smo po prvi put postavili na posebnom podiju kakav bude na, primjerice, svjetskim i europskim prvenstvima. U Osijek su došli natjecatelji iz 36 zemalja svijeta, preko 160 sportaša, sedam aktualnih osvajača olimpijskih medalja iz Pariza i mi smo najposjećenija etapa Svjetskog kupa ove godine - rekao je direktor DOBRO World Cupa Vladimir Mađarević na današnjoj konferenciji za medije.

- U narednim godinama, kada se ovdje sportaši budu borili i za Olimpijske igre u Los Angelesu, možemo očekivati još veći broj zemalja sudionica. Spremamo ozbiljan sportski spektakl za sve uzraste i izvan tribina i na njima, a Osijek je poznat u svijetu gimnastike po punom gledalištu, po nogometnoj atmosferi i huku s tribina koji oduševljava sve gimnastičare. Vjerujem da ćemo takvu kulisu napraviti i u subotu i nedjelju - dodao je Mađarević.

Pune tribine priželjkuju i naši sportaši, no pred njima je prvo težak put do finala.

- Osam mjeseci nakon Pariza, mog nastupa na Olimpijskim igrama i dosta teškog puta od tada do danas, čeka me prvi nastup. Imao sam u tom periodu dvije ozljede koje sam na sreću uspio sanirati i spreman sam za ono što je ispred mene. Neće biti lagano, na parteru i u preskoku su došli gotovo svi finalisti iz Pariza, i srebro i bronca na obje sprave. Nikako ne mogu pobjeći od tog Pariza, ali kako tamo nisam stigao uživati u nastupu, moj glavni cilj u Osijeku je da pokušam uživati i da se ravnopravno borim sa svim tim velikim imenima koja su došla u moj grad - poželio je Aurel Benović koji će u kvalifikacijama na tlu nastupiti u četvrtak, a u preskoku dan poslije.

- Iza mene je 15 godina nastupa u Osijeku i nije nikakva tajna da mi je ovo najdraži, ali i najbolji Svjetski kup, i organizacijski, ali ove godine i po konkurenciji najjači. Skoro godinu dana nisam nastupao, tako da je ovo probno natjecanje za mene, ipak je glavni dio sezone Europsko prvenstvo u Njemačkoj za mjesec i pol dana. Nisam još sto posto spreman, vučem ozljedu od prošle godine koja nije još sanirana do kraja, tako da ću u kvalifikacijama sutra ići nešto lakšu vježbu i ako sve sjedne, imam šanse za finale - rekao je Filip Ude uz kojeg će na konju s hvataljkama nastupiti i klupski kolega Marko Sambolec, koji je prošle godine u Osijeku osvojio broncu.

- Visoko sam digao letvicu tom medaljom. Ove godine je Osijek još jači i teže će biti doći do medalje, ali ja bih za početak samo želio odraditi vježbu od početka do kraja pa gdje me to dovede, bit ću zadovoljan.

- Iza mene je nekoliko Svjetskih kupova ove sezone i mislim da sam u dobroj formi. Veselim se svom nastupu ovdje, pogotovo ove godine kada je Osijek digao ljestvicu i ušao u najviši rang Svjetskog kupa. Strašna je konkurencija ove godine, bit će teško doći do finala, ali dat ću sve da to uspijem - rekla je Sara Šulekić koja je prošle godine bila srebrna, a u lov na novo finale će u četvrtak, baš kao i Tijana Korent na preskoku.

- Uvijek je čast nastupati pred domaćom publikom, na ovoj velikoj pozornici, a ove godine imamo i podij što nam stvara dodatni pritisak jer smo sada još više u središtu pozornosti. Ali, to nam daje i veliko zadovoljstvo, jer svi volimo nastupati u Osijeku. Želim odraditi svoje skokove najbolje što mogu i u ovoj nevjerojatnoj konkurenciji ostaje mi samo nadati se najboljem - poručila je Tijana Korent.

- Drago mi je što sam se uspjela spremiti za Svjetski kup u Osijeku i što ću opet nastupiti ovdje. S obzirom na to da sam se zadnjih šest mjeseci borila s ozljedom leđa, bilo je teško vraćati se, ali uspjela sam, rehabilitacija je prošla dobro i tu sam, spremna. Prošle dvije godine u Osijeku bile su dvije bronce, govorila sam da mi je želja ulazak u finale i borba za medalju, tako da ću i ove godine nastaviti s istim razmišljanjem. Cilj je ući u finale i u nedjelju se boriti za medalju - poželjela je Tina Zelčić koja kvalifikacije grede ima u petak, baš kao i debitantica u Osijeku, Mila Prpić.

- Plan je bio da nastupim na tri sprave, ali prije dva tjedna u Antalyji dogodila mi se ozljeda. Uspjela sam je sanirati, ali odlučili smo da ću se ovdje fokusirati na gredu. Nadam se da ću napraviti svoju najbolju vježbu - izjavila je Mila Prpić.

- Spreman sam, nabrijan, želim vidjeti kako stojim s najboljima od najboljih u ovom sportu, a ovdje nas ima preko 50 natjecatelja na parteru. Želim se pokazati u najboljem svjetlu, izaći zadovoljan s partera nakon vježbe, a sve drugo je izvan moje kontrole - rekao je Marko Jovičić koji će sutra još jednom nastupiti uz Aurela Benovića.

Kvalifikacijska natjecanja u Osijeku startaju od 15 sati, a u lovu na finala bit će šestero hrvatskih predstavnika.