Madridski Real došao je protiv Athletic Bilbaa (3-1) do četvrte uzastopne pobjede u svim natjecanjima i napokon mogu reći da su 'stali na noge' nakon neuvjerljivog ulaska u sezonu u kojoj su za dlaku izbjegli povijesno ispadanje iz grupne faze Lige prvaka.

Na utakmici se posebno istaknuo francuski napadač Karim Benzema koji je još jednom pokazao klasu i s dva gola u drugom poluvremenu osigurao Madriđanima pobjedu.

Benzema iz utakmice u utakmicu pokazuje da je 'prava devetka' bez obzira na to - što on to nije! On je puno više, otvara se, odlično pronalazi prostor i često asistira.

Jedno nevjerojatno dodavanje imao je i na sinoćnjoj utakmici. Naime, jednu izbijenu loptu iz šesnaesterca Madriđana odlično je leđima ostavio loptu Valverdeu, a to dodavanje lako je moglo odvesti do ozbiljnije kontre i eventualnog gola. Iz te akcije Real nije zabio, ali nevjerojatno dodavanje se pamti.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

- Ako mogu to napravit, onda i napravim jer to nas je dovelo do akcije koja je mogla završiti golom - objasnio je svoj potez Benzema za klupsku televiziju.

Upravo je dodavanje leđima 'pokupio' od bivšeg suigrača Cristiana Ronalda koji je to često volio dodavati leđima, a ponekad i u potpunosti izluditi suparničkog braniča.

Zinedine Zidane bio je zadovoljan nastupom svog 'dvostrukog' sunarodnjaka. Naime, obojica su Francuzi alžirske krvi.

- Za mene je on najbolji francuski napadač u povijesti i mislim da je to svima jasno. Odigrao je više od 500 utakmica za Real i nazabijao se golova. Danas je puno bolji igrač nego što je bio jer stalno napreduje. On nije klasična špica, ne razmišlja isključivo o zabijanju golova i to mi se jako sviđa. On je puno više od toga, a uvijek se nađe na pravome mjestu kad treba zabiti i kad su momčadi potrebni njegovi golovi rekao je Zizou nakon utakmice.