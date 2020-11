Beqiraj: Dinamo stalno pratim i gledam, a u Zagrebu nisam bio otkako sam otišao iz Maksimira

Fatos Beqiraj (32) je sa svojom Crnom Gorom u subotu igrao u Ligi nacija protiv Azerbajdžana u Zaprešiću. Bili su Crnogorci u subotnje jutro u šetnji Zagrebom, a Beqiraj se prisjetio svojih dana u ovom gradu

<p>Beqo, sjećaš li me se, iskreno takav je ubod bio u razgovor s bivšem napadačem Dinama. Od 2010. do 2014. nosio je dres "modrih" pratimo maksimirski klub, a pratili smo ga i u vrijeme kad je Fatos igrao centarfora.</p><p>- Sjećam se, kako ne - odgovorio je Fatos uz široki osmijeh, dok je šetao centrom Zagreba u subotnje jutro.</p><p>Bilo mu je očito drago što vidi nekog poznatog. Napravili smo nekoliko intervjua dok je bio napadač Dinama, pratili smo na mnogim utakmicama. Crna Gora je u subotu igra protiv Azerbajdžana u Ligi nacija u Zaprešiću.</p><p>- Drago mi je zbog <strong>Ademija </strong>i njegovog plasmana na Euro s Makedoncima. kako je on?- pitao je Beqiraj, a mi smo upravo u tom trenutku dogovarali intervju s kapetanom Dinama. </p><p>- Sad dogovaramo intervju s njim, prenijet ću mu pozdrave - tako smo i napravili, a Ademi je pozdrave odmah uzvratio.</p><p>- On je jedini ostao od igrača koji su tada sa mnom bili u Dinamu. S njim se ponekad čujem, a u kontaktu sam i s <strong>Milanom Badeljom</strong> - rekao je Beqiraj i nastavio:</p><p>- Bilo mi je jako lijepo u Maksimiru, uvijek se rado sjetim tih vremena, ali otkako sam otišao 2014. godine, nikako nisam bio u Zagrebu. Planirao sam par puta, a onda bi se uvijek nešto dogodilo. Sretan sam što sam opet tu, nadam se kako ću opet doći, a onda ću otići i do Maksimira. Sad sam tu kratko zbog utakmice. Popodne će mi u posjet doći Joe Šimunić, godinama smo bili skupa u <strong>Dinamu -</strong> rekao je Beqiraj.</p><p>Jedno ga je vrijeme u Dinamu vodio i sadašnji trener <strong>Zoran Mamić.</strong></p><p>- I njemu, naravno, puno pozdrava. Znam da je Zoran opet trener i znam da im ide dobro u Europi. Stalno pratim Dinamo, gledam uvijek kad mogu - kaže Beqiraj, koji je iz Maksimira otišao u Changchun Yatai u Kinu, zatim je bio u još dva Dinama. Onom iz Minska i onom iz Moskve. Igrao je za Mechelen u Belgiji, Maccabi Netanyu, a od 2020. je u Poljskoj, igra za Wislu.</p><p>U sezoni 2011/2012. bio je najbolji strijelac HNL-a s 15 golova. S Dinamom je osvojio tri prvenstva, dva Kupa i Superkup.</p><p>- Godine u Dinamu za mene su bile jako uspješne. Uživao sam igrajući za veliki klub poput Dinama, a i u Poljskoj mi je sad odlična. Liga je dobra, stadioni odlični - za kraj će Beqiraj.</p>