Već prvog dana okitili smo se s tri medalje, a vjerujemo da će se "berba" nastaviti i sljedećih dana
BRAVO, CURE!
Berba medalja na Europskom prvenstvu u taekwondou: Naše predstavnice osvojile tri bronce
Prvog dan U21 Europskog prvenstva u taekwondou u u Prištini hrvatski su predstavnici osvojili tri brončane medalje.
Sofija Hinić (-46 kg) iz TK Medvedgrad ostvarila je tri impresivne pobjede prije no što je borbi za finale izgubila od predstavnice Italije. Lorena Žanko (+73 kg) iz TK Zaprešić i Magdalena Matić iz TK Marjan (+73 kg) su nakon dvije uvjerljive pobjede stigle do polufinala u kojima su izgubile od reprezentivki Turske.
