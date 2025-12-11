Obavijesti

Berba medalja na Europskom prvenstvu u taekwondou: Naše predstavnice osvojile tri bronce

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: hrvatski taekwondo savez

Već prvog dana okitili smo se s tri medalje, a vjerujemo da će se "berba" nastaviti i sljedećih dana

Prvog dan U21 Europskog prvenstva u taekwondou u u Prištini hrvatski su predstavnici osvojili tri brončane medalje.

Sofija Hinić (-46 kg) iz TK Medvedgrad ostvarila je tri impresivne pobjede prije no što je borbi za finale izgubila od predstavnice Italije. Lorena Žanko (+73 kg) iz TK Zaprešić i Magdalena Matić iz TK Marjan (+73 kg) su nakon dvije uvjerljive pobjede stigle do polufinala u kojima su izgubile od reprezentivki Turske.

