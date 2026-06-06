Berba medalja za Hrvatsku na SP-u u kuglanju! Sjajna Anja do titule srušila i sunarodnjakinju

Hrvatska kuglašica Anja Vicković osvojila je naslov svjetske prvakinje u pojedinačnoj konkurenciji na X. Svjetskom pojedinačnom prvenstvu za žene i muškarce koje je od 30. svibnja do 6. lipnja održano u Schwazu u Austriji. Vicković i Paula Polanšćak briljirale su tijekom cijelog prvenstva, a posljednjeg dana natjecanja osvojile su ukupno tri pojedinačne medalje.

Na putu do zlata Anja je redom pobjeđivala Jasminu Rašković iz Srbije, Renatu Kozlinu iz Bosne i Hercegovine te Gyongyi Csongradi iz Mađarske, dok je u hrvatskom polufinalu bila bolja od Paule Polanšćak, time je izborila finale, a zatim u završnici prvenstva stigla i do svjetskog naslova pobjedivši Biancu Gollu iz Njemačke.

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Odličan nastup ostvarila je i Paula Polanšćak koja je osvojila brončanu medalju u pojedinačnoj konkurenciji. Na putu do polufinala pobijedila je Heret Ots iz Estonije, zatim Mađaricu Boglarku Hari te u četvrtfinalu svoju reprezentativnu kolegicu Natašu Ravnić. U polufinalu je zaustavljena upravo od svjetske prvakinje Anje Vicković te je osvojila vrijednu broncu.

Paula je tijekom prvenstva ostvarila i rezultat koji će ostati upisan u povijesti svjetskog kuglanja. U prvom kolu pojedinačnog natjecanja srušila je 691 čunj i postavila novi svjetski rekord. Taj izvanredan rezultat bio je jedan od vrhunaca cijelog prvenstva i potvrda njezine vrhunske forme te joj donio i brončanu medalju u kombinaciji.

Hrvatska reprezentacija tako je Svjetsko prvenstvo u Schwazu zaključila s ukupno 8 medalja i drugim mjestom u ukupnom poretku nacija.