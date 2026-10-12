Bergs šokirao Alcaraza, Zverev će biti 'broj 1' na kraju sezone

Belgijski tenisač Zizou Bergs (ATP - 39.) ostvario je najveću pobjedu u karijeri svladavši u dvoboju trećeg kola ATP Masters 1000 turnira u Šangaju trećeg tenisača svijeta Španjolca Carlosa Alcaraza 7-5, 7-6 (4).

Osim što je razveselio svoje navijače, a rastužio Alcarazove, 27-godišnji Belgijac je svojom pobjedom donio veselje i u tabor Alexandera Zvereva, koji će uskoro preuzeti čelno mjesto na ATP ljestvici od Jannika Sinnera, a ovaj ishod znači da će i matematički postati prvi njemački tenisač u pojedinačnoj konkurenciji, uz čije će ime na kraju sezone stajati broj 1.

Bergs je odigrao odličan meč, ali to vjerojatno ne bi bilo dovoljno za pobjedu nad Alcarazom, da je Španjolac bio u svom najboljem izdanju. No, bio je daleko od toga, a Belgijac je pruženu priliku znalački iskoristio. Nakon što su u petom i šestom gemu razmijenili 'breakove', Bergs je novu prednost stekao oduzevši servis Alcarazu u 11. gemu i u sljedećem iskoristio četvrtu set-loptu.

Foto: Tyrone Siu

U drugoj dionici meča nije bilo 'break' lopti do 11. gema, kad je Bergs ponovno profitirao od neuobičajeno velikog broja Alcarazovih neiznuđenih pogrešaka. Iako nije iskoristio servis za pobjedu, Belgijac je u 'tie-breaku' naplatio hrabar pristup i došao do svoje treće pobjede u karijeri protiv Top 10 igrača (3-14).

Bergs će za plasman u četvrtfinale igrati protiv boljeg iz dvoboja Amerikanca Tommyja Paula i prošlogodišnjeg senzacionalnog pobjednika Šangaja, Monačanina Valentina Vacherota.

ATP 1000 Šangaj - 3. kolo

Botic van de Zandschulp (Niz) - Arthur Fils (Fra/8) 7-5, 6-4

Rafael Jodar (Špa/12) - Jiri Lehečka (Češ/22) 4-6, 7-6 (2), 6-4

Casper Ruud (Nor/20) - Learner Tien (SAD/14) 6-4, 7-6 (3)

Felix Auger-Aliassime (Kan/4) - Pablo Carreno Busta (Špa) 6-3, 4-6, 6-1

Danjil Medvjedev (5) - Dalibor Švrčina (Češ) 6-2, 6-3

Stefanos Tsitsipas (Grč) - Taylor Fritz (SAD/11) 3-6, 7-5, 6-3

Zizou Bergs (Bel) - Carlos Alcaraz (Špa/2) 7-5, 7-6 (4)