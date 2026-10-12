Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON ĐOKOVIĆA, ISPAO I ON

Bergs šokirao Alcaraza, Zverev će biti 'broj 1' na kraju sezone

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Bergs šokirao Alcaraza, Zverev će biti 'broj 1' na kraju sezone
4
Foto: Tyrone Siu
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šok u Šangaju! Bergs srušio Alcaraza i upisao najveću pobjedu karijere, a Zverevu otvorio put do broja 1

Admiral

Belgijski tenisač Zizou Bergs (ATP - 39.) ostvario je najveću pobjedu u karijeri svladavši u dvoboju trećeg kola ATP Masters 1000 turnira u Šangaju trećeg tenisača svijeta Španjolca Carlosa Alcaraza 7-5, 7-6 (4).

Osim što je razveselio svoje navijače, a rastužio Alcarazove, 27-godišnji Belgijac je svojom pobjedom donio veselje i u tabor Alexandera Zvereva, koji će uskoro preuzeti čelno mjesto na ATP ljestvici od Jannika Sinnera, a ovaj ishod znači da će i matematički postati prvi njemački tenisač u pojedinačnoj konkurenciji, uz čije će ime na kraju sezone stajati broj 1.

Bergs je odigrao odličan meč, ali to vjerojatno ne bi bilo dovoljno za pobjedu nad Alcarazom, da je Španjolac bio u svom najboljem izdanju. No, bio je daleko od toga, a Belgijac je pruženu priliku znalački iskoristio. Nakon što su u petom i šestom gemu razmijenili 'breakove', Bergs je novu prednost stekao oduzevši servis Alcarazu u 11. gemu i u sljedećem iskoristio četvrtu set-loptu.

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
Foto: Tyrone Siu

U drugoj dionici meča nije bilo 'break' lopti do 11. gema, kad je Bergs ponovno profitirao od neuobičajeno velikog broja Alcarazovih neiznuđenih pogrešaka. Iako nije iskoristio servis za pobjedu, Belgijac je u 'tie-breaku' naplatio hrabar pristup i došao do svoje treće pobjede u karijeri protiv Top 10 igrača (3-14).

Bergs će za plasman u četvrtfinale igrati protiv boljeg iz dvoboja Amerikanca Tommyja Paula i prošlogodišnjeg senzacionalnog pobjednika Šangaja, Monačanina Valentina Vacherota.

ATP 1000 Šangaj - 3. kolo

Botic van de Zandschulp (Niz) - Arthur Fils (Fra/8) 7-5, 6-4
Rafael Jodar (Špa/12) - Jiri Lehečka (Češ/22) 4-6, 7-6 (2), 6-4
Casper Ruud (Nor/20) - Learner Tien (SAD/14) 6-4, 7-6 (3)
Felix Auger-Aliassime (Kan/4) - Pablo Carreno Busta (Špa) 6-3, 4-6, 6-1
Danjil Medvjedev (5) - Dalibor Švrčina (Češ) 6-2, 6-3
Stefanos Tsitsipas (Grč) - Taylor Fritz (SAD/11) 3-6, 7-5, 6-3
Zizou Bergs (Bel) - Carlos Alcaraz (Špa/2) 7-5, 7-6 (4)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mamila je poglede Rafi Nadalu. Evo kako hostesa izgleda danas
FOTO: 12 GODINA POSLIJE

Mamila je poglede Rafi Nadalu. Evo kako hostesa izgleda danas

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom 2024. u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Nakon prvog "vječnog derbija" sezone Dinamo nastavlja s nastupom u ligaškoj fazi Europske lige, a Hajduk kreće u Konferencijskoj
FOTO Kad manekenke ostave štikle i postanu zvijezde HNL-a
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Kad manekenke ostave štikle i postanu zvijezde HNL-a

Nogomet i moda često idu ruku pod ruku, a dokaz tome su i domaće bivše i sadašnje sportske djelatnice zadužene za odnose s javnošću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026