Besek: Hrpa igrača u Dinamu mora spustiti ego. Ješe: Jedna stvar prije se nije događala...

Dinamo i Hajduk su u 24. kolu SuperSport HNL remizirali 2-2. Sve se glasnije priča da Dinamo nema ni snage ni znanja okrenuti cijelu stvar i osvojiti još jedno prvenstvo. 'Vječni derbi' su za emisiju Stadion, prokomentirali treneri i stručni komentatori Dražen Besek i Vedran Ješe.

- Rijeci je odgovarao današnji rezultat derbija s obzirom na njihov jučerašnji kiks. Jako dobra mi je bila utakmica Istre 1961 i Lokomotive, čak je uzbudljiv bio i derbi, na što nismo navikli - rekao je na početku emisije bivši igrač Dinama Vedran Ješe.

Besek je uvjeren da derbi nije odlučio prvaka.

- Očekivanja su uvijek ta koja donose razočaranja. Za Dinamo je bilo najavljeno da je ovo utakmica odluke, no nije tako, ima još bodova. Dinamo mora sebe dovesti na normalne postavke, tu su i ozlijeđeni igrači, još se nešto može popraviti. No pitat će se nešto i Rijeku i Hajduk. Zadovoljniji su Splićani svakako. Taj gol na kraju je donio razočaranje, vidjeli smo kod izlaska Stojkovića smiješak na Cannavarovom licu, a utakmica nije još bila gotova - rekao je Besek.

Ješe tvrdi da se među Dinamovim igračima vidi sve veća nervoza i manjak samopouzdanja.

- Osjeti se nesigurnost kod igrača Dinama, kao i kod Hajdukovih, no kod Dinamovih više. Vidjelo se to kad je Theophile napamet slao loptu naprijed, a nije bilo pritiska, takve stvari se prije u Dinamu nisu događale. Mogu po tome zaključiti da je samopouzdanje na niskom nivou - uvjeren je Ješe.

Besek razmišlja drugačije i smatra da pojedini igrači Dinama imaju preveliki ego.

- Dinamo ima ogroman problem, a to je da spusti ego igrača, Baturina s tim nema problem, vidjeli smo kako je lijepo prokomentirao utakmicu, ali gro igrača ima ego koji moraju podrediti klubu i rezultatu. Veliko je pitanje može li se to u ovom trenutku napraviti. Jedno su najave, ali imaš teren i ako ne napraviš to kroz teren, sve pada u vodu. To će biti najveći izazov, hoće li kroz razgovore i postupke riješiti te probleme, to je možda važnije od samih treninga - zaključio je Besek.