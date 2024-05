Besplatan prijenos: Gdje gledati finale Kupa Rijeka - Dinamo?

ANEGDOTA BIVŠEG HAJDUKOVCA 'Radio sam na benzinskoj za 100 eura kada me Štimac zvao u Hajduk. Mislio sam da se zeza' Otišli smo i stigli na Poljud oko 11 ujutro. Šimac je stigao Mercedesom s naočalama na glavi, nikad neću zaboraviti tu scenu, platio je momcima koji su me dovezli i odveo me u kancelariju, prisjetio se Dario Damjanović