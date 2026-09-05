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Bessone na teren slao doslovce srednjoškolce i tako 'na finjaka' poslao poruku upravi...
RIJEKA - OSIJEK 4-1 Gosti su uoči važnog gostovanja rasprodali momčad, a njihov 'dječji vrtić' na Rujevici se nije dobro proveo, najblaže rečeno. Što bi tek bilo da Marko Malenica nije imao desetak obrana...
Federico Bessone ovog je ljeta stigao u Osijek kao potpuna nepoznanica hrvatskoj nogometnoj javnosti, a vrlo brzo postao jedno od najugodnijih osvježenja HNL-a.
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