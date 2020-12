Hrvatska rukometna reprezentacija na Europsko je prvenstvo otišla oslabljena za nekoliko sjajnih igračica, među njima i za golmanicu Ivanu Kapitanović koja je zbog ozljede koljena ostala kući. A kako Ivana već tri godine brani za francuski Metz, jako dobro poznaje francuske igračice i sjajan je sugovornik uoči večerašnjeg polufinala.

- Jake su, stvarno su jake, ali nisu nepobjedive - kaže nam Ivana i dodaje:

- Imale su jako slabu godinu, loše su igrale, ispale rano sa Svjetskog prvenstva, još su lošije igrale Golden ligu i javnost ih je s pravom jako kritizirala. To ih je valjda malo trglo i zbog toga na Europskom prvenstvu igraju puno bolje i stalno naglašavaju kako su vratile mentalitet ekipe koja osvaja medalje.

Ono što je svakako važno je da Francuskinje i te kako respektiraju Hrvatsku

- Koliko god da su jake, a jesu, vjerujte da ni njima nije svejedno da idu baš na nas. Istina, svjesne su i one da je bolje da su izvukle Hrvatsku nego Norvešku, ali isto strahuju, znaju da su naše cure opuštene i dobre, a to je jako zeznuta kombinacija. Odmah nakon naše utakmice s Njemicama zvale su me kolegice iz Metza, čestitale, bilo im je drago zbog našeg uspjeha, ali priznaju da im nije svejedno. Snimile su mi i neke šaljive poruke, mi smo prijateljice pa se možemo i našaliti, ali i ja sam se našalila njima. Baš bih voljela da ih prođemo da se mogu malo "šepuriti" po svlačionici kad se vratim u klub, ha, ha,ha...

S Ivanom u Metzu igraju Orlane Kanor, Astrid N'gouan i Meline Nocandy, a ranije su tu bile i Grace Zaadi, Laura Glauser...

- Znam pola njihove reprezentacije, ali ove "moje" su i onako najubojitije i treba ih se najviše paziti. Njihovo najjače oružje su snažna obrana i brza tranzicija, odnosno kontra napadi. Taj stil igre njeguju godinama, a sve počiva na velikom broju kvalitetnih igračica, tako da dijele minutažu i tijekom cijele utakmice mogu držati svježinu i visoki ritam napada.

Grace Zaadi je, kaže Ivana, mozak francuske ekipe.

- Ona je mađioničarka koja ima nepredvidive poteze. Često je uspoređuju s Nikolom Karabatićem, ali meni se njena igra više sviđa od Karabatićeve, on koristi snagu i silinu, dok ona više igra na tehniku. U svakom slučaju od nje sve polazi i na nju treba obratiti pozornost.

Ima Francuska, naravno, i slabih točaka.

- One će se jako teško upustiti u igru "šest na šest" i napadati nas na postavljenu obranu. Imaju problema s postavljenim obranama, gube dosta lopti i to će svakako pokušati izbjeći. S druge strane, i mi možemo i moramo tračati njima u leđa i pokušati ih iznenaditi. No treba biti oprezan, ne smijemo se upustiti u utrku s njima, utakmica na puno golova definitivno nam ne bi išla u prilog.

Iako svi guraju Francuskinje u ulogu favorita u večerašnjem ogledu, Ivana se ne slaže s takvom procjenom odnosa snaga.

- Stvarno ne vidim zašto bi one bile favoriti. Sve su to cure koje znaju igrati rukomet, ali nisu vanzemaljci, ne lete, a i naše su cure isto tako dobre i imaju svojih aduta. Utakmica će biti teška, neće biti ni 5, ni 10 razlike, nego neizvjesna do kraja, a presudit će par ničijih lopti.

Ili par obrana nadahnute Tee Pijević, Ivanine prijateljice s kojom se čuje svaki dan. Otkrila nam je Ivana i da je s Teinim prstom sve u redu.

- Rukometnim golmanima nabijeni i slomljeni prsti su svakodnevica. Ne znam ni sama koliko sam puta branila s ozlijeđenim prstima. Bandažiraš i ideš dalje, to je tako... Nema brige za Teu, bit će ona na visini zadataka s prstom ili bez njega.