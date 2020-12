Ivana nije mogla biti s curama: 'Utakmica gotova, ruke mi se tresu, a cure s terena zovu...'

Prošlogodišnja najbolja hrvatska rukometašica Ivana Kapitanović (26) nažalost je otpala s popisa za Euro zbog teške ozljede koljena u listopadu, ali njezin izostanak briljantno je nadoknadila Tea Pijević

<p>Najbolja hrvatska rukometašica prošle godine <strong>Ivana Kapitanović</strong> (26) u listopadu je zaradila tešku ozljedu koljena zbog koje će pauzirati između šest do osam mjeseci, no na Europskom prvenstvu u Danskoj dostojno ju je zamijenila <strong>Tea Pijević</strong> (29).</p><p>Kad već ne može igrati za Hrvatsku, Kapi piše blogove za <a href="https://hrs.hr/2020/12/07/crolumna-by-ivana-kapitanovic-kraljice-iznenadenja-sa-stilom-u-drugi-krug/" target="_blank">službenu stranicu Hrvatskog rukometnog saveza</a>. Emotivno je doživjela i pobjedu nad svjetskim prvakinjama Nizozemkama koju prenosimo u cijelosti:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje hrvatskih rukometašica</strong></p><p>“Druga utakmica na prvenstvu donijela nam je aktualne svjetske prvakinje predvođene najboljim trenerom svijeta Emmanuelom Mayonnadom. Njihov neplaniran poraz u prvoj utakmici protiv Srbije nametnuo je pitanje mogu li Nizozemke izdržati pritisak i Hrvatsku u naletu? Nije im puno toga išlo na ruku, katastrofalno drugo poluvrijeme od minus deset protiv Srbije, druga utakmica u 24 sata i kratak period za pripremu protiv neopterećene i opuštene Hrvatske.</p><p>Ulazi Hrvatska u utakmicu odličnom, odlučnom, čvrstom i agresivnom 6-0 obranom. Pokušavaju Nizozemke, ali bezuspješno. Ostvarujemo vodstvo 4-1 odlično bačenom kontrom Tee Pijević. Igra Hrvatska dobro, mirno i staloženo, a Tea na vratima izluđuje nizozemska krila. Nastavak prvog poluvremena donosi malu dekoncentraciju i Nizozemke hvataju priključak. Neiskorišten igrač više Hrvatsku košta pozitivnog rezultata. Tea Pijević i dalje sjajna na vratima, uhvatila je četiri, pet ‘živih lopti’ kako volimo mi golmani reći. Izgleda Nizozemska nemoćno, nije se lako boriti sa Hrvatskom i raspoloženom Teom! Ozbiljna trka, zaustavljanje brzih naleta Nizozemske reprezentacije, kontre i polukontre, drži nas na životu. I Larissa Kalaus! Lara pogađa spretno i precizno iz teških situacija te odlazimo na poluvrijeme sa minus jedan.</p><p>Igra Hrvatska dobro, čvrsto i izjednačeno kako se i igra sa svjetskim prvakinjama! Vraćamo se sa odmora, jako, ali prije svega mirno. Mirnije nego Nizozemska u koju se nervoza uvukla još tijekom prvog poluvremena čemu je dokaz žuti karton njihovog trenera.</p><p>Vjerujte mi, žuti karton Francuz na klupi Nizozemske u Metzu kojeg trenira nije dobio ni jednom otkako sam ja tamo, a tamo sam već treću godinu. Vraćamo izgubljeno vodstvo početkom drugog poluvremena te nastavljamo igru gol za gol. Izvanredna Lara i Tea nastavljaju gdje su stale u prvom dijelu. Vode i brane Hrvatsku!</p><p>Nikad mirnije, nikad koncentriranija i nikad čvršća Hrvatska reprezentacija. Totalni outsajderi. Možda nitko, osim nas nije vjerovao i nitko nas nije poznavao. Nismo ni bili na Svjetskom prvenstvu, a sad svjetske prvakinje ne uspijevaju naći način da nas nadvladaju. Duga, posljednja minuta. Preduga. Timeout. Nikad duže. Ali srce vatreno! Ne damo! Ne damo borbu protiv svjetskog prvaka. Ne damo pobjedu! Branimo se, zabijamo, slavimo i to zasluženo slavimo! Slavimo pobjedu, ali i prolazak u drugi krug. Ne, nije Nizozemska bila spremna za Hrvatsku, ali zato je Hrvatska bila spremna za Nizozemsku!</p><p>Cure su bile hrabre, mirne, uporne i ustrajne i baš kako kažemo na početku utakmice sve za jednu, jedna za sve! Utakmica je završila, a ja krećem s pisanjem, ruke mi se tresu, a trese se i zvoni mobitel. Zovu cure sa terena. Uzvici, dernjava i ore se poznati stihovi: ‘Ima jedna zemlja mala, sada svatko za Nju zna…’</p><p>Malo je reći ponosna san. Malo je reći sretna sam. Svaka riječ je malo. Neopisivo. To je jednostavno MOJA HRVATSKA! I nakon svega, koliko ima smisla reći na kraju čestitam ili hvala?“</p><p>Vaša Kapi <3</p><p>Hrvatska nakon dva odigrana kola ima četiri boda, Mađarska i Srbija po dva, a Nizozemska je bez bodova. U posljednjem kolu skupine C u utorak, 8. prosinca, sastaju se Hrvatska i Srbija u 18:15.</p>