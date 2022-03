Hajduk je i bez desetak igrača deklasirao slovensku filijalu...

U prijateljskom ogledu, odigranom danas na Poljudu pred nešto manje od 1.000 gledatelja, kombinirana momčad Hajduka slavila je 5-2 protiv kluba partnera, osmoplasirane momčadi slovenskog prvenstva Radomlja. Strijelci za Hajduk bili su Melnjak, Katić, Kačaniklić dva puta i Mikanović, dok su golove za goste postigli Andrej Pogačar i Mateo Mužek.

Trener Hajduka Dambrauskas danas nije imao na raspolaganju sedam reprezentativaca, a nije koristio ni Lovru i Nikolu Kalinića te Grgića, pa je na teren od prve minute poslao kombiniranu postavu s Posavcem i Kačaniklićem, koji su do sada bili daleko od bilo kakvih ozbiljnih planova. No nakon današnje utakmice, u kojoj je sudjelovao u tri prva gola, Kačaniklićeva pozicija bi se mogla popraviti.

Kod prvog gola lijepo je pronašao Katića koji je proslijedio loptu usamljenom Melnjaku na gol crti, a nakon što su u idućem napadu gosti poravnali preko Pogačara, opet je centrirao za gol. Ovoga puta Katić nije dodavao, nego je gađao glavom i zabio. Dobru igru u prvom poluvremenu Kačaniklić je okrunio golom, zabio je s desetak metara na lijepu asistenciju Lovrencsicsa iskosa, a u istom ritmu nastavio je i u drugom dijelu, koji je otvorio još jednim golom. Nakon što je pobjegao Rugaševiću, lijepu asistenciju Fossatija iz dubine zakucao je od vratnice iza nemoćnog Velića.

Između dva gola Kačaniklića zabio je i Mikanović, koji igra u reprezentativnoj formi i kome je ovaj gol lijepa nagrada za trud koji ulaže na utakmicama. Već smo pisali kako je protiv Lokomotive njegova uloga bila ključna, on je bio taj koji je punio obranu i trkom stvarao višak u napadu, a i danas je bio u sličnoj ulozi i lijepo se nadopunjavao s Lovrencsicsem.

S druge strane trener Radomlja Nermin Bašić u postavu je gurnuo dvojicu igrača Hajduka na posudbi Ivana Šarića i Ivana Čalušića, dok je Mario Čuić ušao u drugom dijelu. Od imena poznatih u našim nogometnim krugovima u postavi žuto – crnih bili su i Dario Rugašević i Gedeon Guzina. Gosti su se došli u Split nadigravati, a ne tražiti rezultat, a u takvoj otvorenoj igri nisu imali previše šansi. Ipak je razlika u kvaliteti evidentna, čak i bez reprezentativaca. Hajduk je u ovoj priči ipak puno veći klub s puno jačom igračkom ružom, a Radomlje tek filijala u kojoj bi se trebali kaliti njihovi igrači. U takvom odnosu snaga ni trojica Hajdukovih mladića nisu se uspijevali nametnuti. Šteta, Šarić je bio dobar u prvom dijelu, a Čuić nije iskoristio lijepu priliku pred sam kraj susreta.

Riječ - dvije o taktičkoj postavci koju je trener Hajduka danas uvježbavao, baš kao i tijekom susreta s Lokomotivom. I danas je to bila kombinacija dvaju sustava, s tri ili četiri igrača u zadnjoj liniji, s tim da su danas od prve minute zaigrala oba desna bočna igrača, Mikanović u nešto ofenzivnijoj, a Lovrencsics u nešto povučenijoj ulozi. Kad se Hajduk branio, Lovrencsics je ulazio u sredinu kao treći stoper, dok je Mikanović zauzimao poziciju na boku, a kad je Hajduk napadao obojica su išli prema naprijed i stvarali višak na desnom boku. Protiv nejakog Radomlja to je jako dobro funkcioniralo, ostaje za vidjeti hoće li Dambrauskas nešto slično pokušavati i u prvom sljedećem ogledu s Osijekom u Gradskom vrtu, i što je još i važnije, kako će to na terenu funkcionirati. Uz napomenu kako zbog kartona u Osijeku neće biti Lovrencsicsa...

Od početka sezone Valdas Dambrauskas u svim prijateljskim utakmicama, bez obzira na konačan rezultat dogovara odmjeravanje snaga u izvođenju kaznenih udaraca. Tako je bilo i danas, s bijele točke za Hajduk su zabijali Mlakar i Vuković, a za Radomlje Čuić, Malenšek, Nuhanović i Mrkonjić. Udarac Subašiću obranio je Šugić, Lovrencsics i Kregar pucali su preko gola za konačnih 2-4 s bijele točke za Radomlje.

